Una conversazione privata e un biglietto recuperato dagli inquirenti riaprono il confronto su orari, testimonianze e l'impronta 33 nel delitto di Chiara Poggi

Il fascicolo sul delitto di Chiara Poggi torna a muoversi grazie a nuove registrazioni e ad appunti sequestrati. Una intercettazione telefonica tra coniugi, alla quale gli investigatori hanno dato grande rilevanza, ha messo in luce rimorsi e ammissioni che la famiglia non aveva reso pubblici. Nel dialogo la madre di Andrea Sempio appare in forte stato di agitazione, ripetendo di sentirsi responsabile per qualcosa legato a uno scontrino, mentre il padre tenta di rassicurarla.

Questo scambio è considerato oggi un elemento utile per ricostruire la mattinata del 13 agosto 2007 e le possibili coincidenze temporali.

Accanto alla telefonata, al centro dell’attenzione è finito anche un foglio manoscritto rinvenuto e posto sotto sequestro dagli inquirenti: un appunto del padre di Andrea che indica difficoltà logistiche relative ai mezzi di spostamento del figlio.

Quel cartaceo, insieme alle conversazioni intercettate, ha riaperto il confronto sulle versioni precedenti fornite agli investigatori, introducendo nuove domande su quando e come si sono svolti gli spostamenti in quella mattinata. Al tempo stesso, permangono i dubbi tecnici legati alla cosiddetta impronta 33, che alimentano un acceso dibattito tra consulenti forensi.

Intercettazione e rilievo investigativo

La telefonata finita agli atti è stata riascoltata con attenzione dagli investigatori che lavorano sul nuovo filone del procedimento. Nel corso della conversazione il padre sottolinea agli interlocutori che, se l’evento delittuoso si fosse verificato in una determinata fascia oraria, il figlio sarebbe rimasto a casa; la madre, in lacrime, attribuisce a sé stessa una responsabilità legata a un suggerimento sullo scontrino. Per gli inquirenti questa intercettazione non è una prova conclusiva, ma rappresenta un indizio che può integrare altri elementi probatori, in particolare quelli relativi alla ricostruzione dei movimenti del 13 agosto 2007 e alle incompatibilità temporali emerse nelle istruttorie.

La reazione della famiglia e il peso delle parole

Le parole catturate nella telefonata mostrano una forte componente emotiva che i magistrati considerano significativa: il cordoglio palpabile della madre e il tentativo del padre di ridimensionare la situazione introducono un quadro umano dietro le posizioni processuali. Pur non essendo automaticamente decisiva, la conversazione contribuisce a delineare le dinamiche familiari e la percezione che gli indagati avevano di quanto accaduto. Gli investigatori, perciò, la inseriscono nel mosaico di elementi temporali e testimonianze che dovranno essere confrontati con i rilievi tecnici e i ricordi delle persone ascoltate negli anni successivi.

Spostamenti, auto unica e il biglietto sequestrato

Al centro della ricostruzione logistica c’è la circostanza che la famiglia utilizzava un’unica autovettura: se la madre fosse stata a Vigevano con quella macchina la mattina del 13 agosto 2007, il figlio avrebbe avuto difficoltà a muoversi. Il biglietto riscontrato dagli investigatori, scritto dal padre e sequestrato, contiene una nota sulle condizioni di mobilità del ragazzo e viene ora valutato come prova indiziaria. Per la difesa questa annotazione confermerebbe l’impossibilità di spostamento autonomo, mentre per l’accusa rappresenta un dettaglio da collocare in modo coerente nella ricostruzione degli orari.

La cosiddetta “doppia visita” alla nonna

Un altro nodo che emerge dalle carte è la presunta ripetuta visita del ragazzo alla nonna in poche ore: secondo gli atti, Andrea sarebbe tornato a Garlasco verso le 11, sarebbe andato dalla nonna e poi sarebbe rientrato a casa per pranzare, per poi tornare nuovamente dalla nonna insieme al padre intorno alle 13:30. Gli investigatori definiscono questo comportamento una anomalia rispetto alle abitudini dichiarate e ritengono che la ripetizione dei passaggi vada indagata con attenzione. La testimonianza della nonna, raccolta già nel 2008, non chiarì se il nipote fosse arrivato a piedi o in auto, dettaglio che la difesa usa come elemento di coerenza con la versione fornita negli interrogatori del 2017.

Controversie tecniche sull’impronta 33

Oltre agli aspetti logistici, il dibattito si concentra sulla impronta 33, una traccia digitale o fisica che alcuni consulenti attribuiscono a mani note, mentre altri ne discutono l’affidabilità. Il Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma ha mosso critiche alle analisi condotte da consulenti esterni, contestando metodi e valutazioni che vengono ritenute non pienamente condivisibili. Questo confronto tecnico ha acceso uno scontro tra esperti, che potrebbe influenzare la percezione dei giudici sulla solidità delle prove forensi e sull’interpretazione delle tracce raccolte sulla scena.

Nel 2017, nelle dichiarazioni ufficiali, Andrea Sempio fornì una ricostruzione dettagliata della sua mattinata del 13 agosto 2007; tale versione è stata messa a confronto con vecchie audizioni e con le risultanze tecniche successive. A quasi vent’anni dall’evento, con accertamenti e perizie che continuano a produrre opinioni divergenti, il fascicolo resta aperto e il dibattito giudiziario è alimentato da nuove intercettazioni, appunti e rilievi scientifici. Gli sviluppi futuri dipenderanno dal confronto tra le interpretazioni tecniche e la valutazione complessiva degli elementi indiziari raccolti.