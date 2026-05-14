Governo, Crosetto: oggi decreto missioni in Consiglio dei Ministri

Roma, 14 mag. (askanews) – “Oggi dovrebbe arrivare il decreto missioni in Consiglio dei Ministri”, ha dichiarato ai giornalisti il ministro della Difesa Crosetto, intervenendo a margine di un evento allo Stato Maggiore dell’Esercito per presentare una nuova App della Difesa per i portatori di interesse.”Il decreto missioni è stato costruito l’anno scorso” e può cambiare, ha proseguito Crosetto, sostenendo che negli ultimi anni la Difesa ha impostato il decreto in modo diverso, parlando di aree e non più di missioni puntuali, proprio per potersi muovere con maggiore flessibilità rispetto “a cambiamenti che possono essere repentini”.Tuttavia, come ci insegna Hormuz, “abbiamo bisogno di autorizzazioni precise quando dobbiamo svolgere attività particolari”.Per quanto riguarda la Difesa Ue, Crosetto ha spiegato: “Entro fine maggio bisognerebbe decidere se accedere al Safe oppure no”, perché entro fine maggio è necessario “firmare i contratti”.

“Sarà una decisione che non spetta alla Difesa ma al MEF”, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto, spiegando di aver inviato già due lettere al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.Crosetto ha rappresentato di aver già scritto una lettera a Giorgetti e di averne rimandata “un’altra ieri per sapere qual è la decisione del Mef in merito”.

“Attendo la risposta: non sono né pessimista, né ottimista”, ha specificato Crosetto.