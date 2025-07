La cantante Levante è intervenuta sui social dopo le critiche ricevute per il suo corpo. Ecco cosa ha detto.

Levante e i commenti sul suo corpo

La cantante Claudia Lagona, in arte Levante, ha pubblicato sui social alcune foto mentre si esibiva sul palco. Le foto, però, sono state oggetto di critiche e giudizi da parte di diversi utenti, che hanno appunto commentato il corpo di Levante.

La cantante ha così deciso di intervenire, cercando di far capire quanto sia sbagliato commentare il corpo degli altri e di quante persone possano soffrire. Ma ecco le parole di Levante.

La reazione di Levante dopo i commenti sul suo corpo: “Le ragazze si ammalano”

Come detto Levante ha voluto commentare le tante persone che hanno espresso giudizi non richiesti sul suo corpo. Ecco cosa ha detto su Instagram: “i commenti sul corpo degli altri non sono altro che la manifestazione della miseria che ci si porta dietro. Parlare del mio corpo come di quello di una persona anoressica, con la facilità con cui alcune persone hanno fatto nei giorni scorsi, non solo è folle per la falsità del fatto ma è gravissimo per chi ne soffre davvero e legge le vostre parole di disgusto. Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi, di guardarli e vivisezionarli, fare diagnosi, desiderare di correggere…” Un messaggio forte e importante quello di Levante contro il bodyshaming.