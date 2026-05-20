Bullismo: Caponetti (Onbd), ‘ansia, malessere e uso massiccio dell’Ai tra i giovani’

“È il secondo anno in cui conduciamo un sondaggio nazionale sui ragazzi dagli undici ai vent'anni. Emerge un grosso stato di ansia e di malessere e un utilizzo dell'intelligenza artificiale massiccio. Un altro elemento importante è un’alta frequenza di pensieri suicidari. Un elemento che desta...

“È il secondo anno in cui conduciamo un sondaggio nazionale sui ragazzi dagli undici ai vent’anni. Emerge un grosso stato di ansia e di malessere e un utilizzo dell’intelligenza artificiale massiccio. Un altro elemento importante è un’alta frequenza di pensieri suicidari. Un elemento che desta tanta tanta preoccupazione”. Elisa Caponetti, Psicologa – Presidente Comitato Scientifico dell’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile (Onbd), commenta così i dati raccolti attraverso migliaia di questionari anonimi somministrati ai giovani, presentati nel corso del panel ‘Prevenzione e sicurezza nell’era digitale’ nell’ambito della seconda Maratona sul Bullismo, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.

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