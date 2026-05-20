Malattie rare: Conte (Nemo), ‘con Ovunque vicini’ televisite e follow up per persone con Sla’

“Il progetto ‘Ovunque vicini’ vuole raggiungere le persone con Sla nei territori più difficili. Il cuore dell’iniziativa è l’App Isa” che consente l’accesso alla prenotazione “di una televisita con l’obiettivo di potenziare le risorse sanitarie del territorio, affinché la cura sia equa e accessibile in tutti i distretti, indipendentemente da dove la persona viva”.
Così Amelia Conte, direttore clinico del progetto ‘Ovunque vicini’ e neurologa del Centro clinico Nemo di Roma-policlinico ‘Gemelli’, descrive lo scopo del progetto – promosso da Aisla – Associazione Italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena, Centri clinici Nemo – presentato a Milano.
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