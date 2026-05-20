Malattie rare: Sla, Massimelli (Aisla) ‘Ovunque vicini a famiglie e pazienti’

“Il progetto ‘Ovunque vicini’ rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Si tratta di un impegno condiviso con altre istituzioni per portare e garantire l'assistenza direttamente nelle case, supportando le persone con la Sla e le loro famiglie e facendo capire loro che non posso...

“Il progetto ‘Ovunque vicini’ rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Si tratta di un impegno condiviso con altre istituzioni per portare e garantire l’assistenza direttamente nelle case, supportando le persone con la Sla e le loro famiglie e facendo capire loro che non possono e non devono restare da sole”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, commentando l’iniziativa – presentata a Milano – nata per garantire assistenza specialistica per le persone con Sla.

Si tratta di un modello che porta a domicilio competenze cliniche Nemo e il supporto dell’associazione.

https://www.youtube.com/watch?v=WuRJGPxo44w