Tumori: oncologo Malapelle ‘con biopsia liquida terapie a bersaglio molecolare in cancro al seno’

La biopsia liquida “è un semplice prelievo di sangue da cui viene estratto il Dna tumorale circolante. Nel caso specifico del tumore della mammella, permette di identificare i marcatori e di indirizzare le pazienti verso terapie a bersaglio molecolare. È, a tutti gli effetti, una delle procedure...

La biopsia liquida “è un semplice prelievo di sangue da cui viene estratto il Dna tumorale circolante. Nel caso specifico del tumore della mammella, permette di identificare i marcatori e di indirizzare le pazienti verso terapie a bersaglio molecolare. È, a tutti gli effetti, una delle procedure che sta ridefinendo il panorama diagnostico e predittivo per i farmaci di nuova generazione”.

Lo ha detto Umberto Malapelle, coordinatore del gruppo di Patologia molecolare e Medicina di precisione della Siapec (Società italiana di Anatomia patologica e Citopatologia diagnostica) e presidente della Islb (International society of liquid biopsy), partecipando all’incontro organizzato dalla comunità oncologica e delle associazioni dei pazienti, per fare il punto sulla medicina di precisione nella cura del tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 e sull’accesso alla biopsia liquida.

https://www.youtube.com/watch?v=VpY6wtX_rB8