Tumore: Di Maio (Aiom), biopsia liquida per accesso a cure innovative in cancro al seno’

“La biopsia liquida è un esame che consente di indagare il Dna del tumore attraverso il sangue. Si tratta quindi di un esame meno invasivo per il paziente, perché consiste in un semplice prelievo ematico e non necessariamente nel prelievo del tessuto tumorale che, in alcuni casi, può essere com...

“La biopsia liquida è un esame che consente di indagare il Dna del tumore attraverso il sangue. Si tratta quindi di un esame meno invasivo per il paziente, perché consiste in un semplice prelievo ematico e non necessariamente nel prelievo del tessuto tumorale che, in alcuni casi, può essere complesso. Oggi rappresenta un esame standard in molte situazioni cliniche” e permette di “garantire una diagnostica moderna, capace di selezionare correttamente i pazienti che possono beneficiare di trattamenti specifici”.

Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), intervenendo a Milano all’incontro dedicato all’accesso alla biopsia liquida e alla medicina di precisione nel tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo.

https://www.youtube.com/watch?v=vd1p_LgBLMo