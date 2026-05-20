E’ stata depositata la contro perizia riguardante il caso della cosiddetta famiglia nel bosco, con i consulenti psichiatri dei Trevallion, Tonino Cantelmi e Martina Aiello che hanno duramente attaccato la perizia del tribunale dei minori dell’Aquila.

Famiglia nel bosco: nuova casa per i Trevellion

Continua a far discutere il caso della cosiddetta famiglia nel bosco, con i tre bambini di Nathan e Catherine Trevallion separati ormai da tanti mesi.

In attesa di novità, i genitori dei piccoli si stanno trasferendo nella nuova abitazione messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmoli (Chieti). Ad annunciarlo l’Ansa. Le parole del legale Pillon: “la casa sarà oggetto di interventi di sistemazione. Ne sarà edificata una nuova, sullo stesso terreno. I lavori saranno relativamente brevi perché si tratta di una costruzione con il materiale ecologico pre-fabbricato che ha dei tempi di realizzazione molti brevi.

Nel giro di sei mesi sarà pronta.“

Famiglia nel bosco: i consulenti dei Trevallion smontano la perizia del tribunale

E’ stata intanto depositata la contro perizia, ad annunciarlo in una nota il nuove legale di Nathan e Catherine, Simone Pillon. I consulenti di parte, Tonino Cantelmi e Martina Aiello hanno depositato una contro perizia di 300 pagine dove sono messi in luce “inemendabili e severi errori nella perizia.

” Nella nota di Pillon si legge: “In particolare, oltre agli svarioni tecnici e di metodo, a volte anche grossolani, individuati nella consulenza, emerge il tentativo di adoperare le legittime scelte educative per fondare un pregiudizio di inadeguatezza. Ciò finisce per mettere gravemente a rischio il benessere e lo sviluppo dei minori e per punire i genitori la cui unica colpa è quella di non volersi uniformare ai modelli sociali preferiti dalla consulente tecnica.”