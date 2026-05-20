Ben Gvir mostra in video attivisti Flotilla legati e in ginocchio

Roma, 20 mag. (askanews) – Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliana, Itamar Ben Gvir, è andato al porto di Ashdod, dove sono trattenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla catturati dalle forze israeliane. In un filmato diffuso dallo stesso esponente dell’estrema destra israeliana su X, si vedono gli attivisti con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra e il ministro che sventola la bandiera israeliana.Il video mostra anche un’attivista che scandisce “Free, free Palestine” alla volta di Ben Gvir e viene subito immobilizzata a terra dagli agenti dello Shin Bet.Il ministro nel video dice ai presenti: “Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, Israele vive!”.

Agli agenti israeliani “Non preoccupatevi per le loro grida”.