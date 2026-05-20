Ricerca: Cagnazzo (Gidm), ‘stabilizzare Clinical trial unit per rendere l’Italia competitiva’

“Con le Clinical trial unit aumenta la possibilità e la capacità di includere i pazienti” nella ricerca clinica, migliora “la qualità dei dati e cresce il rispetto dei requisiti regolatori richiesti. I Ctu sono team multidisciplinari che affiancano il clinico, assicurando tutte quelle attiv...

“Con le Clinical trial unit aumenta la possibilità e la capacità di includere i pazienti” nella ricerca clinica, migliora “la qualità dei dati e cresce il rispetto dei requisiti regolatori richiesti. I Ctu sono team multidisciplinari che affiancano il clinico, assicurando tutte quelle attività non mediche necessarie per migliorare la qualità degli studi. Quando riusciremo a stabilizzare queste infrastrutture l’Italia potrà essere davvero competitiva”.

Lo ha detto Celeste Cagnazzo, presidente di Gidm – Gruppo italiano data manager e coordinatori di ricerca clinica, in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra oggi, 20 maggio, ed è promossa dalle società scientifiche Afi (Associazione farmaceutici industria), Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), Simef (Società italiana medicina farmaceutica) e dalla stessa Gidm, con il supporto di Roche, nell’ambito della campagna Ricerca Circolare.

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