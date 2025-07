“Scelte stupide” di Fedez e Clara è senza dubbio uno dei tormentoni di questa estate 2025. Ma, a chi è dedicata questa canzone? A rivelarlo è proprio il rapper.

“Scelte stupide”: di cosa parla la canzone di Fedez e Clara?

Difficile non aver ascoltato questa canzone, in quanto viene trasmesse tantissimo da tutte le radio, proprio perché, “Scelte stupide” di Fedez e Clara, è, uno dei tormentoni di questa estate 2025.

Ma, di cosa parla? In poche parole il brano racconta la fine di una relazione complicata, segnata da dolore, contraddizioni e confusione. Ma, è dedicato a qualcuno in particolare? E’ proprio il rapper a rispondere a questa domanda.

“Scelte Stupide”: Fedez racconta a chi è dedicata la canzone

Lo youtuber Gabriele Vagnato è riuscito a far parlare Fedez, a fargli rivelare a chi è dedicata “Scelte stupide“. Ecco le parole del rapper: “Io ho patito un po’ a scrivere questo pezzo, è una canzone triste. Cosa intendo quando dico “tu sei per me un errore, passi da me, succede”? Dai, che stai con una ragazza una sera. Con “Ora che non funziona, ho il tuo volto cucito sopra un’altra persona”, che posso andare con altre persone, ma penso sempre a lei. L’ho scritta subito dopo Sanremo, avevo scritto tre canzoni su questa cosa, perché in quel momento avevo quello in testa. Se questa persona ha ascoltato la canzone? Non lo so, non me l’ha mai detto e non credo sia la sua priorità. Io avevo quello dentro e l’ho esternato. La cosa meno ipocrita della mia vita sono i miei testi. Comunque io a pochissime persone ho detto “ti ho dedicato una canzone”. Se ora sono innamorato? No e forse è meglio che non mi innamori“. Si riferiva ad Angelica Montini?