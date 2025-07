Ansia per Federico Gregucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo una foto dall’ospedale. La moglie Clarissa Marchese chiarisce la situazione.

Federico Gregucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha recentemente fatto preoccupare i fan dopo un’operazione e la pubblicazione di una foto dall’ospedale. A fare chiarezza sulle sue condizioni di salute è intervenuta la moglie, Clarissa Marchese, che ha spiegato i motivi del ricovero e aggiornato tutti sull’andamento del suo recupero. Scopriamo insieme cosa è successo e come sta oggi Federico.

Federico Gregucci, complicazioni dopo l’operazione

Il 20 maggio 2025, Federico Gregucci si è sottoposto a un intervento di artroscopia alla caviglia per rimuovere due osteofiti che gli causavano dolore intenso. Sebbene l’operazione sia riuscita, la fase post-operatoria ha presentato complicazioni: una delle ferite non guariva correttamente, provocando dolore e fastidi. Federico ha dovuto affrontare numerosi ricoveri in ospedali di tre diverse regioni, tra cui Milano, Sicilia e Roma, per trattamenti e controlli.

Recentemente, ha subito un lavaggio chirurgico della ferita e sta seguendo un ciclo antibiotico della durata di un mese. Nonostante le difficoltà, Federico sta migliorando e le sue dimissioni sono previste a breve.

Federico Gregucci, complicazioni dopo l’operazione: Clarissa Marchese svela come sta

Sebbene l’operazione sia riuscita, nelle settimane successive ha dovuto affrontare numerosi ricoveri in ospedali di tre diverse regioni a causa di una ferita che non guarisce come previsto.

La moglie Clarissa Marchese ha confessato di sentirsi profondamente in colpa per non poter stare vicino al marito in questo momento delicato: “Non vi nego che mi sento terribilmente in colpa per non essere vicino a lui, ma non posso per cause di forza maggiore“. La ragione è legata alla imminente nascita della sorella, che richiede la sua presenza.

Nonostante la distanza, Clarissa rimane serena, rassicurata dal fatto che Federico sarà dimesso a breve e sta affrontando tutta la situazione con il coraggio e la determinazione che lo contraddistinguono. Anche lo stesso Gregucci ha voluto tranquillizzare i fan sui social, condividendo di sentirsi molto meglio e di essere in fase di ripresa.