Un ex coppia del dating show di Maria De Filippi sarebbe già in crisi: ecco di chi stiamo parlando.

“Uomini e Donne” è ancora oggi uno dei programma pomeridiani più seguiti. Una delle coppie nate proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi sarebbe già in crisi. I fan sono preoccupati, ecco perché.

Uomini e Donne, una coppia in crisi?

I tanti fan del programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, amano seguire i vari personaggi anche una volta finito il dating show, soprattutto quando nascono delle storie d’amore.

Una coppia molto amata si vocifera però sia già in crisi, stiamo parlando di due protagonisti del trono over, la cui relazione sarebbe giunta al capolinea. Sono diversi gli indizi che vanno in questa direzione e che hanno fatto preoccupare i tanti fan. Ma vediamo adesso di scoprire di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, una coppia è in crisi? Gli indizi che preoccupano i fan

Come abbiamo appena visto, una coppia del trono over di “Uomini e Donne” sarebbe in crisi profonda. Di chi stiamo parlando? Di Claudia D’Agostino e di Giorgio Elpidio. Cosa sia successo tra i due non è dato sapersi al momento, ma quello che i tanti fan non hanno potuto non notare è che i due non si seguono più su Instagram, e hanno addirittura tolto tutte le foto di coppia dal loro profilo. Indizi che fanno pensare che la relazione sia giunta al termine, al momento però nessuno dei due diretti interessati si è esposto in merito. Staremo a vedere.