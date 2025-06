Dopo sei anni di matrimonio, Clarissa Marchese, nota ex tronista di Uomini e Donne, condivide con i fan una riflessione sincera sulla sua relazione. Dietro le immagini perfette e i momenti felici mostrati sui social, infatti, si celano anche difficoltà e sfide quotidiane, proprio come accade in ogni coppia. In questo racconto, Clarissa rompe il silenzio per parlare del lato meno noto della sua vita familiare.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: dall’amore a Uomini e Donne a una solida famiglia

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne. Il loro incontro risale al 2016, quando Clarissa, ex Miss Italia, scelse Federico come suo corteggiatore, segnando un vero colpo di fulmine: “La prima volta che l’ho visto ricordo questo sguardo buono”, ha raccontato lei. Pochi mesi dopo, si sono trasferiti insieme a Miami, dove hanno vissuto per tre anni.

Nel 2019 sono tornati in Italia per celebrare il loro matrimonio nel Duomo di Capua. La coppia ha due figli, Arya, nata nel 2020, e Christian, arrivato nel 2023. Nonostante le difficoltà e le sfide affrontate nel tempo, hanno sempre mantenuto un legame solido, tanto che Federico ha dichiarato: “Mi auguro di invecchiare insieme a lei”.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese e la confessione svelata sul suo momento buio

Non tutto è perfetto, e Clarissa vuole condividerlo apertamente con i suoi fan, mostrando un ritratto autentico di sé e della sua famiglia. Con Federico ancora alle prese con un serio infortunio, lei si è fatta carico completamente della gestione dei figli, continuando nel frattempo a lavorare. Questa situazione l’ha messa alla prova, facendole perdere la pazienza e portandola a una riflessione importante che ha voluto raccontare al suo pubblico online.

“Non ci vedo più, sarà la stanchezza, un mix di cose, ho tirato un urlo che mi stava scoppiando la giugulare“.

Clarissa Marchese ha spiegato di essersi resa conto che sarebbe bastato poco per farla esplodere, così ha deciso di vestirsi e uscire. Ha raccontato di aver trascorso un’ora da sola a camminare per Milano, ammettendo che quell’uscita le ha fatto bene.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche confessato di aver avuto uno sfogo acceso con il marito, dovuto allo stress che ormai aveva preso il sopravvento, mostrando così un lato umano e vicino ai suoi fan.