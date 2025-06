La nuova coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne continua a far parlare di sé. Ospiti di Casa Lollo, il format curato da Lorenzo Pugnaloni, Francesco e Morena hanno deciso di raccontarsi senza filtri, svelando un dettaglio fino ad ora rimasto nel privato.

Uomini e Donne, il rapporto tra Francesco e Morena continua

Il rapporto tra Francesco e Morena procede a meraviglia, anche lontano dalle telecamere e dal clamore del programma. Nonostante la distanza e gli impegni di entrambi, la coppia sembra consolidare ogni giorno di più il proprio legame, dimostrando una complicità autentica e una comunicazione sincera:

La coppia ha rivelato l’intenzione di voler andare a convivere, anche se al momento non c’è nulla di definito, soprattutto a causa della distanza che li separa — lei vive a Catania e lui a Napoli.

Infine, riguardo a un’eventuale partecipazione a Temptation Island, che inizierà il 3 luglio, hanno concordato che non sarebbe un’esperienza che proverebbero, principalmente per via della loro gelosia.

Uomini e Donne, svelato il retroscena di Francesco e Morena non andato in onda

Francesco aveva lasciato il numero a Morena, ma lei, in quel momento, sembrava esitante, come se volesse prendersi del tempo prima di ricambiare o rispondere in altro modo. Nel frattempo, però, era arrivato anche il numero di Margherita. La redazione, valutando la situazione, al cavaliere avrebbe consigliato: “Conosci pure Margherita”, così avevano deciso di uscire insieme una sera.

Tuttavia, per Francesco quell’uscita si è rivelata particolarmente pesante. Nell’intervista ha raccontato che, mentre cercava di aprirsi e parlare di sé, lei avrebbe affermato che, se davvero voleva sapere qualcosa su di lei, avrebbe dovuto farle delle domande. Un atteggiamento che a lui è sembrato poco naturale. Infine, ha aggiunto:

“Poi iniziava a parlare della relazione che aveva avuto con Pierpaolo. E diceva: “ma tu ti saresti comportato così? Tu avresti fatto questo?”.

Nel frattempo anche Morena ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo a una sua precedente frequentazione, ovvero Mario Cusitore: