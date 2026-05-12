Grande Fratello Vip, stasera 12 maggio: alleanze, eliminazioni e nuovo finalista

(Adnkronos) – Il Grande Fratello Vip torna stasera, martedì 12 maggio, in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nella Casa, a pochi passi dalla finale, aumentano le tensioni tra i concorrenti: al centro delle dinamiche finisce Francesca Manzini, unica vip esclusa dal televoto per la finale.

Il suo comportamento divide: c’è chi la accusa di essere egocentrica e chi la considera una stratega abile nel fare la vittima. Questa sera Francesca sarà chiamata a difendersi: riuscirà a ribaltare il giudizio della Casa?

Tra i protagonisti della serata anche Raimondo Todaro, sempre più al centro del dibattito. È davvero un concorrente leale o sta giocando una partita più strategica di quanto sembri? I dubbi crescono e il confronto è inevitabile.

Intanto, nella Casa prende forma una nuova alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe.

Le tre ‘regine’ si preparano a una sfida interna che sa di rivincita, proprio contro Francesca Manzini. La gara dei talenti si accende e promette spettacolo: chi avrà la meglio?

Non mancheranno le emozioni. Le due finaliste vivranno momenti speciali: Antonella Elia potrà riabbracciare l’amica Vera Gemma, mentre Alessandra Mussolini riceverà una sorpresa molto attesa, rivedendo la sua amata cagnolina Betzy.

E non sarà l’unico momento emozionante della serata.

Il momento decisivo riguarda il televoto: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras si giocano un posto in finale. Sarà il pubblico a decidere chi diventerà il terzo finalista: chi ce la farà?



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