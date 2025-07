Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore. Dopo un periodo da single la bella showgirl svizzera sembra proprio felice accanto al manager e finanziere Nino Tronchetti Provera. Ecco l’ultima decisione inaspettata.

Michelle Hunziker, è amore con Nino Tronchetti Provera?

Dopo al fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha avuto diverse relazioni ma, da diverso tempo, si era proclamata single.

Ora le cose invece sono cambiate, anche se in realtà è già da qualche settimana che si parla di un flirt con Nino Tronchetti Provera, manager e finanziere, cugino di secondo grado di Giovanni, ex di Chiara Ferragni. Nino ha 55 anni, è separato e padre di tre figli, proprio come Michelle. Il Settimanale Oggi ha pubblicato quale giorno fa alcuni scatti che testimoniano come la coppia faccia proprio sul serio! I due sono stati paparazzati mano nella mano per le vie di Milano e si sono anche scambiati un bacio davvero super appassionato! Adesso arriva l’ultima decisione che testimonia quando Michelle sia innamorata!

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera fanno sul serio? La decisione che scatena i fan

Come abbiamo appena visto, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera fanno proprio sul serio. I due è da diverso tempo che sono visti insieme e, a quanto pare, non vogliono nascondersi più. Secondo quanto rivelato dal Settimanale Chi, si sono conosciuti grazie ad amici in comune e starebbero insieme da qualche mese. Sempre su Chi scopriamo che Michelle e Nino hanno fatto una vacanza insieme in Toscana e, con loro, c’erano anche le figlie di lui e alcune loro amiche! Insomma, prove di famiglia allargata?