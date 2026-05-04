Ucraina, Starmer: Gb in trattative per partecipare a prestito dell'Ue

Erevan, 4 mag. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer a margine dl vertice della Comunità politica europea in Armenia, ha affermato che il suo governo è in trattative per partecipare al maxi prestito Ue per l’Ucraina, sostenendo che “prenderne parte sarebbe di grande beneficio per l’Ucraina ma anche per il Regno Unito in termini di posti di lavoro” che si creerebbero.”È molto importante che sia chiaro che lavoriamo a stretto contatto con gli Stati Uniti su tutte le questioni relative alla difesa, alla sicurezza e all’intelligence – ha aggiunto Starmer – lo facciamo da molti anni e lo facciamo ogni giorno”.”Ma chiaramente dobbiamo anche assicurarci che i paesi europei facciano di più in materia di difesa e sicurezza.

In realtà è un argomento avanzato dal presidente Trump, ma sono fermamente convinto che i paesi europei debbano ora farsi avanti e fare di più in materia di difesa e sicurezza per avere una componente europea più forte nella Nato” ha sottolineato.