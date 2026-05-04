Alle prossime elezioni amministrative di fine maggio, anche volti noti del mondo dello spettacolo scelgono di entrare in politica. Tra questi c’è Anna Munafò, ex protagonista di Uomini e Donne, che ha annunciato la candidatura nel suo comune d’origine, Milazzo, aprendo una nuova fase del suo percorso personale e professionale.

Ex volto di Uomini e Donne scende in politica: candidata alle prossime elezioni

Alle prossime elezioni amministrative di fine maggio entra in scena anche Anna Munafò, ex volto noto di Uomini e Donne e in passato partecipante a Miss Italia. L’annuncio della sua candidatura è arrivato attraverso i social, segnando l’inizio di un percorso completamente nuovo dedicato alla politica nel suo comune d’origine, Milazzo, realtà siciliana di circa trentamila abitanti.

Nel suo messaggio ha spiegato: “Ho deciso di candidarmi a queste comunali per poter dare in modo ancor più concreto il mio sostegno alla mia città”.

Prima di questo cambio di direzione, la sua vita si è sviluppata tra televisione e moda. Da giovane si era trasferita a Roma per inseguire le proprie ambizioni professionali, vivendo un’esperienza intensa nella capitale.

Il percorso televisivo a Uomini e donne si era concluso con l’uscita dal programma insieme a Emanuele Trimarchi, relazione che però non ha avuto seguito. In quegli anni aveva avuto modo di confrontarsi con contesti e persone molto diverse, come lei stessa ha ricordato: “A Roma ho avuto modo di conoscere tantissime persone, culture religioni e stili di vita del tutto diverse, un mondo affascinante che ti cattura”.

Dal percorso a Roma come tronista al ritorno in Sicilia: candidata a Milazzo

Negli anni successivi Anna Munafò ha scelto di rientrare in Sicilia, segnando un cambio di vita anche sul piano personale. È diventata madre di Michael, nato dalla relazione con Giuseppe Saporita, e successivamente ha accolto la nascita del secondo figlio, Daniel. Oggi è impegnata nel settore dell’arredamento, ma ha deciso di affiancare a questa attività un nuovo impegno pubblico, proiettandosi verso la vita amministrativa del suo paese.

Il legame con Milazzo resta centrale nelle sue motivazioni, rafforzato anche dalle radici familiari, come sottolinea il riferimento al padre Maurizio Munafò, figura già nota sul territorio. Nel suo racconto emerge l’orgoglio per la propria città ma anche una consapevolezza critica: “Sono nata e cresciuta in una cittadina bellissima” e ancora “noi milazzesi abbiamo la fortuna di vivere in una perla e lo sappiamo bene ma a volte mi rendo conto che è difficile”. Con questa nuova esperienza politica, l’ex tronista guarda avanti con l’idea di contribuire concretamente alla sua comunità, dichiarando anche: “Vorrei davvero poter fare qualcosa”, lasciando aperta la prospettiva sul suo futuro percorso elettorale.