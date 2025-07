Ci siamo, questa sera andrà in onda la finale de l’Isola dei Famosi 2025. Chi vincerà? Ecco le ultimissime previsioni.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i finalisti

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale de l’Isola dei Famosi 2025. Si concluderà quindi anche questa edizione del reality show che, quest’anno, è stata davvero molto movimentata, tra ritiri e forti tensioni tra i vari naufraghi.

Al momento sono quattro i finalisti confermati che si contenderanno il premio finale da 100.000 euro in gettoni d’oro, ovvero Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Il quinto finalista sarà uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo, che si sfideranno al televoto. Ma, chi vincerà questa edizione? Ecco i pronostici.

Isola dei Famosi, chi vince la finale? Ultimi pronostici e il super favorito per il pubblico

Come detto manca davvero pochissimo alla finale de l’Isola dei Famosi 2025. C’è grande attesa per sapere chi vincerà questa edizione del reality show condotto da Veronica Gentili. Questa sera i naufraghi dovranno affrontare prove individuali e saranno anche chiamati a fare un bilancio di questa esperienza. Ma, cosa dicono i pronostici? Secondo i bookmaker il favorito per la vittoria finale è Omar Fantini, seguito da Cristina Plevani e Teresanna Pugliese. I sondaggi del pubblico invece vedono in testa, con il 28% dei voti, Cristina. Ancora qualche ora e sapremo chi avrà ragione!