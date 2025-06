L’edizione dell’Isola dei Famosi 2025 sta per terminare, mercoledì 2 luglio in diretta su Canale 5, infatti, ci sarà la tanto attesa finalissima! Pochi giorni prima, la naufraga Teresanna Pugliese si è lasciata andare a uno sfogo…

Isola dei Famosi, le emozioni di Teresanna prima della finale: “Sono soddisfatta e felice”

A pochi giorni dalla finalissima de l’Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese, tra le concorrenti protagoniste di questa edizione, si è lasciata andare in un lungo sfogo parlando con il naufrago Mario Adinolfi con cui dall’inizio ci sono stati alti e bassi.

Ecco cosa ha confessato.

Teresanna Pugliese a confronto con Mario Adinolfi

A due passi dalla finale, la naufraga Teresanna, all’ultimo televoto per aggiudicarsi il quinto posto in finalissima contro Jey Lillo, si è lasciata andare alle emozioni e ha tirato le somme sulla sua esperienza all’Isola. Teresanna si è confrontata con Mario Adinofli su quanto accaduto durante questa avventura e, volendosi godere al meglio questi ultimi giorni sull’isola, si è detta felice e soddisfatta di come sono andate alla fine le cose.

Teresanna a un passo dalla finale

Teresanna è stata indubbiamente una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi, durante il quale ha mostrato varie sfaccettature del suo carattere, dal lato più forte e pungente a quello più tenero e sensibile. Ma, per lei, la finale non è ancora assicurata, infatti è al televoto con Jey Lillo per l’ultimo posto in finalissima!

In attesa di scoprire come andrà a finire, la naufraga, ex volto noto di UeD, si è lasciata andare a uno sfogo con Mario Adinolfi a cui ha raccontato tutte le emozioni vissute in Honduras e ha rivelato di essere davvero entusiasta del suo percorso.

“Inizia l’ultima pagina di questo capitolo, o meglio iniziamo a scrivere l’ultima pagina di questo capitolo” ha dichiarato l’ex tronista di UeD, visibilmente felice ed emozionata per il traguardo raggiunto. ”Chi l’avrebbe detto? In armonia, in pace con te, su una panchina guardando l’orizzonte”, dice ad Adinolfi.

”Sognando patatine fritte” ha replicato ironicamente il giornalista. Ora, dobbiamo solo aspettare il prossimo mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5 per scoprire chi vincerà.