Una semplice distrazione può trasformarsi in un problema serio, soprattutto quando si sommano piccoli imprevisti quotidiani. È quanto accaduto alla dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha vissuto momenti di forte apprensione a causa di un incidente domestico che l’ha portata in ospedale e poi a condividere l’accaduto con i fan sui social.

Uomini e Donne, l’annuncio di Barbara De Santi sui social: “Sono in ospedale”

La giornata di Barbara De Santi è stata segnata da un imprevisto domestico che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico. Storico volto del trono over di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, la dama ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in una caduta avvenuta mentre si stava recando a scuola.

L’episodio, all’apparenza banale, ha generato subito grande preoccupazione tra i fan: “La paura è stata tanta e per alcune ore i fan hanno temuto il peggio“.

A provocare l’incidente sarebbe stato un dettaglio solo in apparenza insignificante. Già il giorno precedente, infatti, un paio di pantaloni troppo lunghi le aveva causato una lieve escoriazione dopo essersi infilato sotto le scarpe.

La mattina successiva, complice la pioggia, il tessuto avrebbe nuovamente ostacolato i movimenti, provocando la perdita di equilibrio e la conseguente caduta sull’asfalto.

Il ricovero, gli accertamenti e la ripresa di Barbara De Santi: come sta

Dopo l’impatto, le condizioni delle ginocchia hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli. La protagonista di Uomini e Donne ha trascorso diverse ore al pronto soccorso, sottoponendosi a visite ed esami radiografici per escludere complicazioni più serie. Le immagini condivise successivamente mostrano evidenti fasciature, segno della violenza della caduta e delle contusioni riportate.

Fortunatamente, gli accertamenti hanno escluso fratture o lesioni importanti, evidenziando soltanto traumi e abrasioni che richiederanno alcuni giorni di riposo. Tornata a casa, Barbara De Santi ha voluto rassicurare tutti: “Non bisogna pensare al dolore“. Un pensiero che accompagna la decisione di evitare in futuro capi d’abbigliamento troppo lunghi per prevenire nuovi incidenti.