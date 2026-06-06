Futuro Nazionale, Vannacci annuncia 5 nuovi ingressi: arrivano parlamentari da Lega e Forza Italia

(Adnkronos) - Roberto Vannacci annuncia l'ingresso di 5 parlamentari in Futuro Nazionale. ''Non siamo noi che facciamo la questua, ma sono loro stessi che si sono rivolti a noi, perché credono nel progetto e nel fatto di portare avanti questa novità politica degli ultimi 15 anni in Italia... Ci ...

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Roberto Vannacci annuncia l’ingresso di 5 parlamentari in Futuro Nazionale. ”Non siamo noi che facciamo la questua, ma sono loro stessi che si sono rivolti a noi, perché credono nel progetto e nel fatto di portare avanti questa novità politica degli ultimi 15 anni in Italia… Ci sono anche tanti sindaci, consiglieri comunali e molti consiglieri regionali che ci hanno contattato e molti quelli che ci hanno già raggiunto.

Questo dimostra anche quello che Futuro Nazionale vuol portare avanti”, dice l’ex generale della Folgore in una conferenza stampa oggi a Viareggio, in provincia di Lucca, ufficializzando le 5 new entry: i parlamentari Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof, Attilio Pierro e Davide Bergamini, insieme all’eurodeputato Antonio Maria Rinaldi.

In particolare, Vannacci ha portato via due deputati a Forza Italia e ‘rubato’ altri due alla Lega di Matteo Salvini.

In casa Forza Italia c’è rammarico per il doppio addio di Pierro e Bergamini che giusto il 20 gennaio scorso avevano aderito al partito azzurro, ma non ci si strappa le vesti. “Quando qualcuno se ne va non è mai bello, ma fa parte del gioco”, dice a mezza bocca un big azzurro che mette in guardia dalla ‘vis attractiva’ dell’ex capo della Folgore, considerato una vera e propria mina vagante.

Marina Berlusconi, raccontano, non ha mai nascosto la sua ritrosia per gli estremismi e, quindi, guarda con sospetto le uscite dei vannacciani. ”Auguro buona fortuna a Pierro e Bergamini, noi andiamo avanti per la nostra strada, sono cose che possono capitare”, dice all’Adnkronos Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e uno dei fedelissimi di Antonio Tajani, che preferisce non commentare le due defezioni. ”Quel che conta -assicura Nevi- è per noi rafforzare il nostro messaggio: l’unico e solo obiettivo è sconfiggere la peggiore sinistra delgi ultimi anni, che propone solo tasse e patrimoniale…”.

Tra gli azzurri, insomma, si valuta attentamente la ‘cosa vannacciana’, ma molti ci tengono a sottolineare che non ”c’è nessun veto pregiudiziale nei confronti del leader di Futuro nazionale, anche perchè Forza Italia ha apprezzato il fatto che i vannacciani hanno votato per il nucleare e la sintonia sul tema della sicurezza. L’importante è ci sia ”condivisione sul programma del centrodestra e sul progetto di Forza Italia”, spiega un esponente di primo piano del partito. ”Del resto -rassicura Nevi- non siamo mica il campo largo che mette insieme tutto e il contrario di tutto”. Comunque, Forza Italia non sta a guardare. Con l’uscita di Pierro e Bergamini il gruppo alla Camera guidato da Enrico Costa passa da 54 a 52 parlamentari e i due ‘vuoti’ potrebbero essere colmati nelle prossime settimane. Ci sarebbero, infatti, contatti in corso, riferiscono fonti azzurre, con due deputati, tentati dal cambio di casacca.

Pierro intanto si congeda: “ringrazia sinceramente” tutti “per l’accoglienza, la disponibilità e l’amicizia che mi avete dimostrato” e spiega che ”dopo un’attenta riflessione” è arrivato alla conclusione che “Forza Italia, pur essendo un partito che rispetto, non rappresenta la mia naturale casa politica”. Da qui, spiega Pierro, la ”decisione di intraprendere un percorso diverso, in coerenza con le mie convinzioni e con il mio sentire”. Pierro conclude il messaggio spiegando che porterà con lui il “ricordo positivo delle persone conosciute e del lavoro svolto insieme” e augura a tutti ”buon lavoro e ogni successo per il futuro”.

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