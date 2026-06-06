Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Bagheria hanno attirato l’attenzione dei media internazionali, ma un articolo del Telegraph ha acceso una forte polemica in Sicilia. Il riferimento iniziale al territorio come “covo della mafia”, poi corretto in “ex covo della mafia”, ha suscitato critiche istituzionali e riaperto il dibattito sugli stereotipi legati all’isola.

Il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia al centro della polemica mediatica internazionale

Il caso non si è limitato al Telegraph. Anche altri media britannici pare abbiano contribuito ad alimentare le polemiche, tra cui il tabloid The Sun, che avrebbe accompagnato il racconto del matrimonio con il titolo “Sole, mare e sopranos, il passato brutale dell’isola amato dalle star”.

A far discutere sarebbe stata anche la scelta iconografica dell’articolo, con un fotomontaggio che affiancava alla coppia immagini legate a eventi drammatici della storia siciliana, tra cui la strage di Capaci e l’arresto di Giovanni Brusca.

Il dibattito si è rapidamente esteso in Sicilia, dove il tema della rappresentazione mediatica dell’isola è tornato al centro dell’attenzione pubblica.

Le parole di Schifani hanno sintetizzato il sentimento istituzionale di forte contrarietà, ribadendo che la narrazione proposta da alcune testate “ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico”.

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Bufera per il titolo del Telegraph sul matrimonio di Dua Lipa: la replica di Schifani

Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Bagheria si sono trasformate in un caso mediatico internazionale. A scatenare la polemica è stato un articolo del Telegraph, che inizialmente aveva descritto il luogo delle nozze come il “covo della mafia siciliana”, frase poi modificata in un più cauto “ex covo della mafia”.

Nel testo originale, come riportato da Tgcom24, sarebbe stato scritto: “L’ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell’anno. Dua Lipa e Callum Turner si preparano a prendere possesso di un’ex roccaforte di Cosa Nostra per tre giorni di festeggiamenti”, con riferimento al territorio siciliano scelto dalla coppia per le celebrazioni.

La rettifica non ha però fermato le critiche. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accolto la modifica, dichiarando: “Prendo atto che il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo sulle nozze di Dua Lipa, sostituendo l’inaccettabile riferimento al “covo della mafia” con l’espressione “ex covo della mafia”. Si tratta di una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate”. Tuttavia, ha aggiunto che ciò non basta, sottolineando: “il danno d’immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico”.

Schifani ha poi rincarato la posizione, affermando: “Mi aspetto dal Telegraph delle scuse ufficiali alla Sicilia e ai siciliani. Il rispetto per la verità dei fatti e per la dignità di una comunità non può essere considerato un dettaglio editoriale”.

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