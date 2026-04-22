La popstar internazionale ha scelto il nostro Paese per il giorno più importante: sarà il matrimonio dell'anno.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano e lo faranno in Italia, precisamente a Palermo, in quello che per tutti sarà il matrimonio dell’anno. Ecco tutti i dettagli.

Dua Lipa si sposa: il matrimonio sarà a Palermo

Dua Lipa e il suo fidanzato, l’attore Callum Turner hanno scelto di sposarsi in Italia, precisamente a Palermo.

La popstar internazionale e l’attore britannico sono infatti rimasti stregati dal capoluogo siciliano tanto da scegliere di celebrare proprio lì il loro matrimonio che, per molti, sarà proprio il matrimonio dell’anno. La Sicilia, tra l’altro, è una delle mete preferite dai Vip (non solo italiani) per celebrare le nozze. Ma, quando si sposeranno Dua Lipa e Callum Turner?

Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo: i dettagli

Da quanto si legge sul web, i preparativi il matrimonio a Palermo tra Dua Lipa e Callum Turner sarebbero già in fase avanzata. Tra le indiscrezione ci sarebbe ad esempio la prenotazione di un intero piano di suite a Villa Igiea, al fine di accogliere i vip invitati alle nozze. Il matrimonio si celebrerà con una grande festa dal 5 al 7 settembre 2026.

Tra i nomi attesi, come si legge su “The Sun“, abbiamo quelli di Elton John, Donatella Versace e Mark Ronson.