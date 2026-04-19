Un volto amatissimo di Canale 5 ha appena scambiato le promesse di matrimonio con la futura moglie. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

“Per sempre sì”, il vip di Canale 5 si è sposato: scambiate le promesse di matrimonio

Una delle coppie più amate dal pubblico si è scambiata le promesse di matrimonio, condividendo tutta la loro emozione sui social.

Lui, prima ex corteggiatore di “Uomini e Donne“, poi tronista. Lei, invece, conosciuta proprio dopo la fine della relazione con la donna scelta alla fine del dating show di Maria De Filippi. Ma quindi, di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, ex tronista si sposa

Nel 2016 ha fatto il suo ingresso a “Uomini e Donne“ come corteggiatore della tronista Desirée Popper, poi si è seduto sul trono del dating show.

Stiamo parlando di Mattia Marciano che, come ricorderete, aveva scelto Vittoria Deganello. La relazione, però, al di fuori delle telecamere è durata poco con Mattia che, nel 2020, ha incontrato Camilla Fardella, con la quale ha appena scambiato le promesse di matrimonio: “Il nostro per sempre inizia qui”, il messaggio sui social dell’ex tronista.

La coppia, ricordiamo, ha avuto un figlio, Albero, il quale gli ha accompagnati per le promesse di matrimonio.