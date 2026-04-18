Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: anticipazioni sul matrimonio in Veneto

paola di benedetto e raoul bellanova hanno confermato che si sposeranno a giugno in Veneto: vestito già scelto, dettagli ancora top secret e consigli per le future spose

La notizia è confermata direttamente dalla protagonista: Paola Di Benedetto, influencer e speaker radiofonica, è in procinto di sposare il compagno Raoul Bellanova, calciatore dell’Atalanta. I preparativi procedono senza svelare ogni particolare, ma alcuni elementi chiave emergono chiaramente: il matrimonio si svolgerà a giugno e sarà celebrato nel Veneto, la regione d’origine della sposa. Un ritorno alle radici caratterizza la scelta della location, ancora custodita come un segreto per motivi di privacy e organizzazione.

La data e la cornice: un giorno d’estate nella terra natale

Nonostante la data esatta rimanga riservata, è ormai noto che il ricevimento avrà luogo a giugno e che la coppia ha scelto il Veneto per celebrare l’unione. Per la sposa, nata a Vicenza 31 anni fa, si tratta di un gesto simbolico che privilegia il contesto familiare e il valore delle proprie origini.

Una cerimonia legata al territorio suggerisce atmosfere intime e familiari, lontane dall’effetto scenografico delle grandi location internazionali, e conferma la volontà di costruire un evento autentico e personale.

Perché Vicenza e il Veneto sono centrali

La scelta della regione non è casuale: il legame con il luogo di nascita offre alla coppia la possibilità di circondarsi di affetti e di ambienti che conoscono bene.

Il fatto che la città o la struttura ospitante restino top secret non impedisce di intuire un ricevimento dal sapore territoriale, con dettagli che potrebbero valorizzare la tradizione locale. Paola Di Benedetto ha ribadito più volte di voler vivere i preparativi con calma e intenzione, assaporando ogni tappa verso il grande giorno, mentre il futuro marito, milanese e cinque anni più giovane, la supporta in questo percorso.

La scelta dell’abito: sorpresa e consigli per le spose

Uno degli spoiler più attesi riguarda l’abito da sposa. Dopo diverse prove in boutique, la sposa ha selezionato il vestito che indosserà, un capo firmato in Italia e, a quanto emerge, diverso da quello che aveva immaginato all’inizio. Questa svolta durante le prove è stata raccontata direttamente da Paola Di Benedetto, che ha incoraggiato chi sogna il matrimonio a non escludere opzioni inaspettate: provare tutto può rivelare la scelta perfetta.

Il fitting e la scoperta dello stile

Il processo di fitting ha trasformato l’idea iniziale della sposa: ciò che sembrava inadeguato si è rivelato il più adatto dopo averlo provato. Questo episodio mette in luce l’importanza del tempo dedicato alla scelta del capo e della professionalità delle boutique che accompagnano le future spose. Una sensazione improvvisa può cambiare la percezione estetica, e nel caso di Paola la decisione ha portato entusiasmo e sollievo, elementi preziosi durante le settimane di preparazione.

La storia di coppia: incontro, crisi e riconciliazione

La relazione tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è nata pubblicamente nel 2026, quando i due furono notati insieme per la prima volta. All’inizio del 2026 la coppia attraversò una fase di rottura comunicata ufficialmente, ma l’addio non fu definitivo: dopo settimane di distanza i due si riavvicinarono e ricostruirono il rapporto. Una vicenda comune nelle relazioni pubbliche, con alti e bassi che hanno portato oggi alla decisione di sposarsi con rinnovata serenità.

Dal gossip ai preparativi veri

Da quando la coppia ha ufficializzato la riconciliazione, i riflettori si sono lentamente spostati dalle indiscrezioni ai dettagli concreti del matrimonio. Tra queste tappe ci sono la scelta della regione, il fitting dell’abito e la volontà di vivere i preparativi con equilibrio. L’annuncio social della sposa ha confermato che i giorni che precedono le nozze sono vissuti con entusiasmo e attenzione, due elementi utili per trasformare le voci di corridoio in un evento pianificato con cura.

In conclusione, il matrimonio di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si presenta come una celebrazione intima, centrata sulle radici e sulla volontà di godersi il percorso verso il grande giorno. Con l’abito selezionato, la data fissata per giugno e la location nel Veneto ancora segreta, la coppia si prepara a un momento che unisce sentimento e attenzione ai dettagli. Il racconto continua attraverso piccoli spoiler e scene di vita quotidiana, mentre fan e curiosi attendono altri indizi sul matrimonio.