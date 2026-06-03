Gerry Scotti potrebbe comparire a Sanremo 2027: l’ipotesi con Stefano De Martino

Gerry Scotti, parlando al Festival della Tv e in una intervista a Chi, non esclude una breve ospitata a Sanremo 2027 insieme a Stefano De Martino e propone un formato di incursione che piacerebbe al pubblico

Il confronto televisivo tra Gerry Scotti e Stefano De Martino da tempo cattura l’attenzione degli spettatori, non tanto come rivalità aspra, quanto come gara di ascolti in access prime time. In occasione del Festival della Tv di Dogliani e in un’intervista al settimanale Chi, Scotti ha parlato apertamente del suo rapporto con De Martino e delle possibili partecipazioni al Festival di Sanremo, menzionando anche esperienze e permessi del suo editore.

Questa serie di dichiarazioni, raccolte anche nell’articolo del 03/06/2026, apre la porta a scenari non scontati: dall’ipotesi di una semplice comparsa sul palco a una presenza in platea seguita da un rapido saluto sul palco dell’Ariston. Le dichiarazioni lasciano capire che l’idea è più uno spiraglio amichevole che un progetto già definito.

Il rapporto tra i due conduttori e la proposta di Scotti

Nel racconto reso pubblico, Scotti sottolinea la stima reciproca e definisce De Martino il suo unico vero competitor nel prime time. Il tono usato per descrivere questa competizione è improntato all’ironia: come spesso accade in televisione, la platea ama il duello e allo stesso tempo gradisce i segnali di cordialità tra volti noti.

Scotti ha spiegato che l’ipotesi di una conduzione in coppia sarebbe improbabile, ma non ha escluso una comparsa: un modo per suggellare una sorta di pax televisiva che farebbe parlare il pubblico e i media.

Un cameo più che una conduzione

L’idea avanzata dal presentatore è chiara: non una conduzione condivisa, ma una breve incursione scenica. Scotti ha raccontato che lui e De Martino si scambiano battute sull’argomento, citando anche un approccio bonario che immagini come un invito leggero, ad esempio “veniti a bere un gin tonic a Sanremo”. Questa metafora serve a rendere l’idea di un’ospitata informale e poco ingombrante dal punto di vista produttivo.

Il possibile format della comparsa

Secondo Scotti, la sua presenza potrebbe svilupparsi in due fasi semplici: una serata in platea per seguire lo spettacolo e poi un rapido saluto sul palco. Questa soluzione, pensata come una via di mezzo tra ospitata e intervento ufficiale, mirerebbe a non alterare la natura del Festival ma a creare un momento mediatico apprezzabile. Scotti ritiene che una cosa del genere “non farebbe male a nessuno” e che rispetterebbe i limiti imposti dalle diverse appartenenze editoriali.

Impatto mediatico e reazione del pubblico

Una comparsa di Scotti accanto a De Martino potrebbe essere letta come un segnale di distensione tra i due mondi televisivi, quello di Rai e quello di Mediaset, e generare un notevole ritorno di attenzione. Il pubblico, abituato a vedere i conduttori contrapporsi ogni sera in termini di ascolti, tenderebbe a vedere l’evento come una curiosità e un’occasione di buona stampa per entrambe le parti.

Le garanzie editoriali e il passato di Scotti

Sul fronte aziendale non ci sarebbero ostacoli: Scotti ha affermato che Mediaset non opporrebbe blocchi a una breve trasferta ligure, ricordando anche che ha già co-condotto il Festival insieme a Carlo Conti. Inoltre, nell’ottobre del 2026, ha dichiarato a TvBlog di non escludere il ruolo di direttore artistico del Festival: un incarico che, se arrivasse, gli sarebbe concesso dall’editore con una settimana di pausa dagli impegni a Cologno Monzese. Queste informazioni delineano un quadro di disponibilità e di accordi possibili sul piano organizzativo.

Esperienze pregresse nel mondo della musica

Per spiegare perché Scotti potrebbe essere visto come figura adatta a Sanremo, basta ricordare il suo passato come disc jockey e speaker radiofonico negli anni ’70 e la conduzione di show musicali come Festivalbar e Io Canto. Questa esperienza conferisce credibilità al suo ipotetico ruolo, anche se la direzione artistica affidata a un volto di Mediaset resterebbe una scelta rara per la Rai.

Contesto della kermesse e novità proposte da De Martino

Parallelamente alle aperture di Scotti, Stefano De Martino sta lavorando a un concept innovativo per la sua edizione del Festival: l’idea di includere una serata dedicata all’Eurovision e di ospitare numerosi big in gara è parte di una strategia per rinnovare la settimana sanremese. Tra le ipotesi, riportate dalla stampa, c’è la possibilità che l’Italia venga rappresentata all’Eurovision dopo una specifica serata-evento, separata dalla classifica generale del Festival.

In conclusione, l’ipotesi di un cameo di Gerry Scotti a Sanremo 2027 insieme a Stefano De Martino resta al momento una suggestione concreta ma non formalizzata: tra battute, permessi editoriali e l’intenzione di non stravolgere la formula, si profila un possibile momento televisivo che unirebbe spettacolo e curiosità mediatica.