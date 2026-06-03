Maturità 2026: date e tipologie delle prove confermata presenza commissari e...

Maturità 2026: date e tipologie delle prove confermata presenza commissari e...

Annunciate le date di svolgimento delle prime due prove scritte, terza prova solo in determinati istituti, esame orale in una nuova modalità e obbligatorio per tutti.

Il mese di giugno come ogni anno corrisponde all’esame di maturità che quest’anno vedrà coinvolti oltre 500 mila studenti in tutto lo stivale che saranno impegnati nel concludere nel migliore dei modi il loro percorso formativo di cinque anni. Scopriamo quindi le date e le prove che saranno sostenute in ciascun indirizzo.

La prima prova confermata il 18 giugno

Gli esami di maturità si svolgeranno a partire dal prossimo 18 giugno con la prova scritta che sarà uguale per ogni indirizzo scolastico e sarà quella d’italiano con inizio fissato per le ore 08:30.

Si tratta del classico tema con diverse tracce tra cui scegliere la più adatta al proprio stile e vissuto formativo come sappiamo la durata sarà di 6 ore in cui i ragazzi dovranno sostenere la prova.

Al momento vi è incertezza rispetto alla possibilità di utilizzare il dizionario ma non dovrebbe rappresentare un problema per chi ne avesse bisogno per cercare qualche definizione che si adatti al proprio lavoro.

La seconda prova invece ci sarà il giorno seguente, 19 giugno, sarà diversa a seconda del tipo di istituto che si frequenta, ecco un planning dei licei :

Classico: Latino.

Scientifico: Matematica (anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo).

Scienze umane: Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale).

Linguistico: Lingua e cultura straniera 1.

Musicale: Teoria, analisi e composizioni.

Liceo Coreutico (LI14): Tecniche della danza.

Artistico: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.

Degli istituti tecnici:

Amministrazione Finanza e Marketing AFM: Economia aziendale (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”).

Costruzioni ambiente e territorio: Progettazione, Costruzione e Impianti.

Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): Meccanica, macchine ed energia.

Informatica e telecomunicazioni: Sistemi e Reti.

Grafica e comunicazione: Progettazione Multimediale.

Agrario: Produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”, Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Turismo: Discipline turistiche e aziendali.

Trasporti e logistica: dipende dall’indirizzo;

Sistema moda: dipende dall’indirizzo;

Elettronica ed elettrotecnica: (articolazione elettronica): Tecno. e Progett. sistemi elettrici ed elettronici.

E degli istituti professionali:

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: Scienza e cultura dell’alimentazione.

Accoglienza turistica: Diritto tecnico amministrative della struttura ricettiva.

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale.

Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali.

Produzioni industriali e artigianali: dipende dalle opzioni di studio.

Manutenzione e assistenza tecnica: Tecnologie tecniche installazione e manutenzione.

Servizi socio sanitari: Psicologia generale ed applicata.

I commissari esterni per le prove sia scritte che orali

Uno dei grandi cambiamenti della maturità 2026, come riporta SkyTG24, sarà il colloquio orale che dovrà essere sostenuto indipendentemente dalla media ottenuta, difatti non si potrà saltare se si ha già raggiunto la promozione.

Le materie saranno 4 scelte dal ministero ogni anno, due sono italiano e quella della seconda prova, le altre due possono variare.

Le commissioni saranno le medisime ogni due classi e vedranno la presenza di un presidente esterno, due commissari interni e due esterni. Il totale del collegio valutativo è infatti di 5 persone.