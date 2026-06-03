Recuperati sul Monte Bianco due alpinisti polacchi: intervento notturno del soccorso alpino

Due scalatori polacchi, di cui uno colpito da un fulmine alla spalla, sono stati recuperati sul Dente del Gigante grazie all'intervento notturno del Soccorso Alpino Valdostano e dei militari del soccorso della Guardia di Finanza; la discesa è avvenuta fino al Rifugio Torino e il trasferimento a Courmayeur è stato facilitato dalla funivia Skyway.

La catena di soccorso attivata per recuperare due alpinisti polacchi bloccati in quota sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco, ha permesso di evitare scenari più gravi nonostante condizioni meteo ostili. Uno dei due era stato colpito da un fulmine alla spalla e, per questo motivo, la cordata non poteva proseguire autonomamente.

Prima fase: l’allarme e le difficoltà del soccorso

L’allerta ai servizi di emergenza è partita nel pomeriggio: la richiesta di aiuto segnalava la presenza di due scalatori in difficoltà e la necessità di un intervento tempestivo. A causa del maltempo e della bassa visibilità, l’uso dell’elicottero non è stato possibile, rendendo complicata la pianificazione dell’operazione.

Valutazione delle opzioni operative

I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e il soccorso della Guardia di Finanza (SAGF) hanno valutato diverse opzioni per raggiungere la cordata. In prima battuta si è scelto di avvicinarsi con la funivia, sfruttando la Skyway per ridurre i tempi di trasferimento alla quota del Rifugio Torino, da cui sarebbe stato possibile tentare un’azione con tecniche alpinistiche.

Intervento notturno: la salita dei soccorritori e il recupero

Con la funivia utilizzata come primo accesso, una squadra a piedi si è portata sotto la posizione indicata dai due alpinisti e, nonostante il vento e le precipitazioni in quota, è riuscita ad avvicinarsi fino a poterli raggiungere. I soccorritori hanno trovato i due parte a una quota inferiore rispetto al luogo dell’incidente, condizione che ha favorito la fase di recupero.

La gestione delle condizioni cliniche

Uno degli scalatori aveva riportato un trauma alla spalla dopo essere stato colpito da un fulmine; tuttavia, lo stato generale dei due è stato descritto come stabile al momento del contatto con i soccorritori. Al Rifugio Torino li attendeva un medico per le prime valutazioni e per stabilire le eventuali necessità di ulteriori cure.

Discesa, trasferimento e accertamenti

Dalla capanna di quota la cordata e il team di soccorso hanno iniziato la discesa verso valle. Grazie a un’attivazione straordinaria della funivia Skyway, i due alpinisti sono stati trasferiti a Courmayeur, dove il personale sanitario locale ha provveduto alle operazioni di triage.

Il seguito sanitario

Dopo l’arrivo a valle, i due sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Aosta per gli accertamenti previsti in casi di trauma e per verificare eventuali effetti dell’elettrocuzione provocata dal fulmine. Le procedure standard hanno previsto controlli radiologici e osservazione clinica per escludere complicazioni.

Considerazioni operative e sicurezza in montagna

L’intervento sul Dente del Gigante evidenzia alcuni aspetti chiave del soccorso in ambiente alpino: l’importanza di un coordinamento rapido tra le squadre, la necessità di valutare con attenzione il rischio meteorologico e la capacità di adattare le strategie operative, per esempio privilegiando l’accesso via funivia quando l’uso dell’elicottero è impossibile.

Per gli appassionati di alta quota, la vicenda ricorda anche la centralità dell’equipaggiamento adeguato e della preparazione alle condizioni variabili: conoscere le procedure di autosoccorso, avere un mezzo di comunicazione funzionante e saper interpretare i bollettini meteorologici sono elementi che possono ridurre il rischio e facilitare eventuali interventi di emergenza.

Ruolo della tecnologia e della formazione

Il caso sottolinea come la combinazione tra tecnologia (ad esempio funivie e sistemi di comunicazione) e la competenza dei soccorritori sia essenziale per ridurre i tempi di soccorso. Allo stesso tempo, la formazione continua delle squadre e l’esperienza in condizioni estreme sono fattori determinanti per operare in sicurezza.

In conclusione, il recupero dei due alpinisti sul Dente del Gigante è stato possibile grazie a una pronta attivazione dei servizi, a un approccio operativo flessibile e al sacrificio dei soccorritori che hanno operato nelle ore notturne per garantire il rientro in sicurezza della cordata.