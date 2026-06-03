Meta ha annunciato l’estensione a livello globale per i teen accounts, ovvero i profili social dei minorenni, al fine di garantirne la sicurezza. Ecco i dettagli delle nuove regole per Facebook.

Facebook, si cambia: le nuove regole per i teen accounts

A livello globale da anni è alta la preoccupazione riguardo ai minorenni che utilizzano i social network, per questo Meta ha annunciato l’introduzione di default di nuove impostazioni per i teen accounts, ovvero per coloro che hanno tra i 13 e i 17 anni.

Inizialmente erano state introdotto solamente su Instagram, ma ora ecco che arrivano anche su Facebook e Messenger. Ma, che cosa prevedono queste nuove restrizioni?

Facebook, stretta globale sui profili dei minori: le nuove regole

Dopo Instagram, Meta ha introdotto nuove restrizioni anche su Facebook e Messenger per gli utenti che hanno tra i 13 e i 17 anni, una vera e propria rivoluzione in termini di sicurezza.

Sappiamo ben infatti quanto oggi i social possano influenzare in maniera negativa i giovanissimi e estraniarli dalla realtà. La novità è già stata testata con successo negli Usa e in Gran Bretagna, con 9 ragazzi su 10 che hanno mantenuto attivi i filtri in modo da nascondere automaticamente tutti i post inappropriati sul Feed e nei Reels, oltre che a limitare i contatti con pagine o account sospetti.

A oggi è provato come ad esempio Instagram mostri il 68% in meno di “contenuti maturi” agli adolescenti rispetto a prima. Con “contenuti maturi” si intendono tutte quelle immagini e quelle tematiche che non sono adatte a un pubblico così giovane, dalle scene di violenza alle challenge rischiose e così via.