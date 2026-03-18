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Intervista a Tiknil: come le app per aziende stanno cambiando il modo di vendere e gestire i prodotti

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Nel pieno della trasformazione digitale, sempre più aziende affiancano ai prodotti fisici app capaci di migliorarne funzioni, gestione ed esperienza d’uso.

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Nel percorso di trasformazione digitale, sempre più aziende si trovano davanti a una sfida nuova: come trasformare un prodotto fisico in un’esperienza digitale completa? Qui entrano in gioco le app per aziende, strumenti che non sono più accessori, ma veri e propri elementi del prodotto.

Per capire meglio questo scenario, abbiamo parlato con Tiknil, realtà italiana specializzata nello sviluppo di applicazioni che connettono dispositivi, prodotti e sistemi aziendali. Con loro abbiamo approfondito come un’app può cambiare il modo di vendere, gestire e interagire con i clienti.

Tiknil e il ruolo delle app per aziende nel prodotto

Negli ultimi anni, le app non sono più un semplice supporto: sono diventate funzionali al prodotto stesso. Secondo Tiknil:

«Che si tratti di un macchinario industriale, di un dispositivo elettronico o di un prodotto IoT, l’app oggi permette di controllare, configurare, monitorare e aggiornare i prodotti in modo continuo. Non è più un optional: è un componente strategico».

Per Tiknil, questo significa ripensare il prodotto come sistema evoluto, dove hardware e software dialogano costantemente. Le app diventano così un canale diretto tra azienda e cliente, capace di offrire un valore maggiore, anche dopo l’acquisto.

Costruire relazioni durature grazie alle app

Una delle trasformazioni più evidenti riguarda il rapporto con i clienti.

«Il vero vantaggio», spiegano da Tiknil, «è l’esperienza aumentata: l’azienda non si limita più a vendere un oggetto. Con l’app costruisce un filo diretto con il prodotto e quindi con il cliente, fornendo assistenza, aggiornamenti e nuovi servizi».

Tiknil non si limita a narrare storie senza fondamento, ma racconta casi concreti: aziende che, grazie alle app, riescono a monitorare l’utilizzo dei prodotti in tempo reale, suggerire interventi di manutenzione prima che si verifichino problemi e raccogliere dati preziosi per migliorare i prodotti futuri.

Funzionalità più richieste nelle app per aziende: controllo, manutenzione e dati in tempo reale

Secondo Tiknil, le aziende chiedono principalmente tre cose: controllo remoto, monitoraggio e manutenzione predittiva.

«I clienti vogliono sapere in ogni momento lo stato del prodotto, ricevere notifiche se qualcosa non funziona e programmare interventi senza dover chiamare il servizio tecnico; meglio ancora se possono comprare i consumabili direttamente dall’app», spiegano.

In questo modo, le app diventano strumenti di risparmio e efficienza, riducono fermi macchina e costi operativi e trasformano il prodotto in un’esperienza digitale continua.

Dietro le quinte: la tecnologia delle app connesse

Creare un’app per prodotti fisici non è semplice. Tiknil ci racconta:

«Non si tratta solo di sviluppare un’interfaccia mobile. Serve progettare un’architettura solida che combini app, backend cloud, protocolli di comunicazione e sicurezza. Tutto deve funzionare in modo stabile e sicuro con centinaia o migliaia di dispositivi contemporaneamente».

Per Tiknil, in pratica, scalabilità, protezione dei dati e affidabilità sono elementi fondamentali per offrire un’esperienza cliente senza intoppi.

L’esperienza utente come elemento competitivo

Un’app poco intuitiva può rovinare anche il prodotto più innovativo. Tiknil investe molto in UX/UI design, assicurandosi che l’interazione sia semplice, chiara e coerente con il dispositivo.

«L’usabilità non è solo estetica: è competitività. Migliora la soddisfazione dei clienti, rafforza il brand e aumenta l’adozione dei servizi digitali associati al prodotto», spiegano.

Tiknil guarda al futuro: app per aziende sempre più intelligenti

Guardando avanti, Tiknil vede le app per aziende come qualcosa sempre più integrato con dati e servizi digitali.

«Grazie all’analisi dei dati e all’automazione, le app diventeranno strumenti intelligenti, in grado di anticipare le esigenze dei clienti e di guidare le aziende nelle decisioni operative e strategiche. Chi investe oggi in soluzioni solide e scalabili sarà pronto per il mercato di domani».

Per Tiknil, le applicazioni connesse ai prodotti non sono più un qualcosa da sottovalutare: rappresentano una vera leva strategica di innovazione, capace di trasformare il modello di business e di offrire un’esperienza digitale continua e ad alto valore.