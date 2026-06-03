Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, ha avuto un incidente stradale. Il politico è finito fuori strada con il suo Suv, ma è stato trovato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite.

Emanuele Pozzolo, incidente stradale: contestata la guida in stato di ebbrezza

Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, ha avuto un incidente a Cossato, in provincia di Biella.

La sua Mercedes è finita fuori strada, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il politico era positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello previsto dai limiti della legge.

Emanuele Pozzolo è entrato a far parte di Futuro Nazionale dopo l’espulsione da Fratelli d’Italia. Gli agenti hanno contestato al parlamentare, fortunatamente rimasto illeso, la guida in stato di ebbrezza.

Seguiranno i provvedimenti del caso.

Emanuele Pozzolo: in passato condannato per porto abusivo di armi

Non è la prima volta che Emanuele Pozzolo deve fare i conti con la giustizia. Lo scorso ottobre è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena.

L’accusa riguardava un episodio avvenuto a Capodanno 2024 quando, nel corso di una festa a Rosata, con alcuni colleghi di FdI il compagno della figlia del capo scorta dell’allora sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, era stato ferito da un colpo di pistola esploso con l’arma denunciata dal deputato.