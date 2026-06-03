La città di Roma è stata colpita da una violenta tromba d'aria che ha causato numerosi danni.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito Roma nella mattinata del 3 giugno, causando numerosi danni soprattutto nei quartieri del quadrante nord-est della città. Una tromba d’aria ha colpito la città.

Tromba d’aria a Roma: il maltempo colpisce la Capitale

Dopo un intenso temporale che ha interessato diverse aree della Capitale, una tromba d’aria si è abbattuta su alcune zone residenziali, lasciando dietro di sé una lunga scia di distruzione.

Le aree maggiormente colpite sono state quelle di Prati Fiscali, Conca d’Oro, Montesacro e Talenti. I residenti hanno parlato di raffiche di vento particolarmente forti che, in pochi minuti, hanno sradicato alberi, abbattuto cartelli stradali e spostato cassonetti dei rifiuti per diversi metri. In molte strade si sono accumulati rami, foglie e oggetti provenienti dai balconi delle abitazioni.

Tra i danni più significativi si segnala la caduta di numerosi alberi, in alcuni casi finiti anche sulle carreggiate, rendendo difficoltosa la circolazione e causando rallentamenti al traffico. Un grosso pino è crollato nei pressi di un distributore di carburante nella zona di via dei Prati Fiscali, mentre altri alberi e grossi rami hanno invaso diverse strade del quartiere.

Particolarmente critica la situazione lungo alcune strade cittadine, dove la presenza di ostacoli sulla carreggiata ha costretto le autorità a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza le aree interessate. Anche il trasporto pubblico ha subito pesanti ripercussioni, con numerose linee di autobus costrette a modificare il proprio percorso o a registrare forti ritardi.

Tromba d’aria a Roma: decine di interventi dei soccorsi

Fin dalle prime ore della mattinata i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per rimuovere alberi pericolanti e mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite dal maltempo. Le richieste di assistenza hanno riguardato soprattutto la presenza di rami caduti e strutture danneggiate dal forte vento. Nonostante i danni materiali e i disagi alla circolazione, fortunatamente non risultano persone ferite.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e invitano i cittadini a prestare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree dove sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.