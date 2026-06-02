Affari Tuoi, Stefano De Martino e la battuta sulla sua vita privata

Affari Tuoi, Stefano De Martino e la battuta sulla sua vita privata

Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, lunedì 1 giugno 2026, di “Affari Tuoi“, con Stefano De Martino che alla fine ha pure scherzato sulla sua vita privata.

Affari Tuoi, la puntata del 1 giugno 2026

La prima puntata del mese di giugno 2026 di “Affari Tuoi“ è stata ricca di colpi di scena e di emozioni.

Protagonista Donato dalla Basilicata, proprietario di una ditta di disinfestazione e con tre figli. Una partita di alti e bassi, con Donato che ha rifiutato la prime tre offerte del Dottore, arrivando alla fine a cambiare il pacco 19 col 9. Scelta però sbagliata in quanto il pacco 19 conteneva 200mila euro. Alla fine nel suo pacco c’erano 10mila euro.

Affari Tuoi, Stefano De Martino e la battuta sulla sua vita privata

Nel corso della puntata del 1 giugno di “Affari Tuoi” non sono mancati i momenti divertenti tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina, il quale a un certo punto ha tirato fuori una sua invenzione, ovvero una macchina fotografica arricchita da peperoncini e in grado di scattare foto piccanti nel mondo del gossip.

Da qui la battuta di De Martino: “Non mi interessa. Io con queste cose non ho nulla a che vedere.”