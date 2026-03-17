Affari Tuoi anche nella puntata di ieri, 16 marzo è stato garanzia di spettacolo e di colpi di scena, tra questi uno che non ha riguardato nè il conduttore Stefano De Martino e tantomeno la concorrente impegnata a giocare quanto più una delle “spalle” del conduttore che il pubblico ha ormai televisivamente adottato, scopriamo cosa è accaduto.

Affari Tuoi, l’arrivo del momento Martina

Durante la puntata del 16 marzo, che ha visto come concorrente Leila da Udine per il Friuli Venezia-Giulia è arrivato il momento Martina ovvero il pacco aperto dalla ballerina, ospite fissa in studio da qualche mese.

Quando ha aperto il pacco al centro dello studio è arrivato un tavolo nero, preludio ad una performance di ballo, difatti poco dopo è arrivata lei, vestita in un completo di pelle nera.

L’attenzione è stata quindi catalizzata sul suo ballo sulle note della canzone di James Brown “It’s a man’s man’s world”.

Il gelo del pubblico alla fine dell’esibizione

Al termine dell’esibizione Martina Miliddi è rimasta a fissare il pubblico che nel frattempo non ha fatto alcun gesto di apprezzamento per la performance appena andata in scena.

Lei quindi ha rotto l’imbarazzo con una battuta “E’ stata la fine più brutta di sempre” come riportato da The Social Post.

A seguito di quella battuta il pubblico ha compreso la fine dell’esibizione e l’ha applaudita. Successivamente Stefano De Martino ha provato a scusarsi con lei e con il pubblico da casa, poiché tutti credevano che l’esibizione non fosse finita.

Si è quindi ristabilita la tranquillità in studio anche se quel silenzio è rimasto indubbiamente uno dei momenti più divertenti della serata. D’altronde in TV non è tutto sempre perfetto.