Anche questa 76esima edizione del Festival di Sanremo è stata ricca di polemica, l’ultima riguarda proprio il conduttore Carlo Conti. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2026, scoppia la polemica tra la ballerina e Carlo Conti: cosa c’entra la moglie del conduttore?

A Sanremo 2026, dopo l’esibizione di Samurai Jay e del suo corpo di ballo, Carlo Conti ha raggiunto la moglie in platea e le ha detto: “mogliettina mia, so che ti piacciono i jeans, ma quei jeans lì di quella signorina non li comprare, è pura gelosia”. Il riferimento era ai jeans indossati dalla ballerina Francesca Tanas che lasciano scoperto il lato B. Subito è scoppiata la polemica, non solo per la battuta ma anche per quanto è stata pronunciata. Subito dopo infatti ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston Gino Cecchettin e si è dedicato del tempo al tema del femminicidio. Per molti utenti la battuta di Carlo Conti è risultata fuori luogo. Il conduttore sui social ha cercato di spegnere la polemica scrivendo “mia moglie ha capito di quali jeans parlavo e ha riso con me”, il tutto accompagnato dall’hashtag leggerezza.

Sanremo 2026, scoppia la polemica tra la ballerina e Carlo Conti: “Mi ha sessualizzata”

Carlo Conti ha cercati di spegnere la polemica sui social, ma la ballerina, Francesca Tanas non ci sta. Ecco cosa ha scritto sempre sui social: “a me non interessa minimamente perché non sono sorpresa. Rai = feccia dell’umanità. Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cosa può indossare e cosa no.” La ballerina ha anche aggiunto di augurarsi che Conti chieda scusa sia alla moglie ma anche a lei.