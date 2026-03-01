Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince con Per Sempre Sì: riepilogo di voti e premi

Sal Da Vinci conquista il palco dell'Ariston con Per Sempre Sì; ecco come sono andati i voti, chi ha ricevuto i premi della critica e quali temi hanno segnato la serata finale

La serata conclusiva del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci con il brano Per Sempre Sì. La finale, svolta a Sanremo, è stata caratterizzata da applausi, momenti di emozione e messaggi a tema sociale. La classifica è stata determinata dalla combinazione di televoto, sala stampa e radio, con percentuali che hanno evidenziato una competizione molto serrata per il podio.

La classifica finale e le percentuali della serata

Sul podio sono saliti, nell’ordine, Sal Da Vinci (1°), seguito da Sayf (2°) e Ditonellapiaga (3°). La vittoria è arrivata con il 22,2% delle preferenze, a brevissima distanza dal secondo classificato che ha ottenuto il 21,9%. Il terzo posto ha raccolto il 20,6%.

La differenza di voti tra i primi tre ha mostrato un margine ridotto, riflettendo un confronto serrato tra le preferenze del pubblico e quelle della giuria. Si attendono i dati ufficiali completi dalla Rai per la ripartizione dettagliata dei voti e le analisi per fasce demografiche.

La top 30 completa

Di seguito la classifica completa della finale, con l’ordine dal primo al trentesimo posto. La lista segue la proclamazione ufficiale sul palco del Festival.

1) Sal Da Vinci – Per Sempre Sì; 2) Sayf – Tu Mi Piaci Tanto; 3) Ditonellapiaga – Che Fastidio!; 4) Arisa – Magica Favola; 5) Fedez e Masini – Male Necessario; 6) Nayt – Prima Che; 7) Fulminacci – Stupida Fortuna; 8) Ermal Meta – Stella Stellina; 9) Serena Brancale – Qui Con Me; 10) Tommaso Paradiso – I Romantici; 11) LDA e AKA 7even – Poesie Clandestine; 12) Luchè – Labirinto; 13) Bambole di pezza – Resta Con Me; 14) Levante – Sei Tu; 15) J-Ax – Italia Starter Pack; 16) Tredici Pietro – Uomo Che Cade; 17) Samurai Jay – Ossessione; 18) Raf – Ora E Per Sempre; 19) Malika Ayane – Animali Notturni; 20) Enrico Nigiotti – Ogni Volta Che Non So Volare; 21) Maria Antonietta e Colombre – La Felicità e Basta; 22) Michele Bravi – Prima O Poi; 23) Francesco Renga – Il Meglio Di Me; 24) Patty Pravo – Opera; 25) Chiello – Ti Penso Sempre; 26) Elettra Lamborghini – Voilà; 27) Dargen D’Amico – AI AI; 28) Leo Gassmann – Naturale; 29) Mara Sattei – Le Cose Che Non Sai Di Me; 30) Eddie Brock – Avvoltoi.

Il riscontro finale completa il quadro della serata. Restano attesi i dati ufficiali della Rai sulla ripartizione dei voti e le analisi per fasce demografiche.

Televoto a confronto e vittorie parziali

Se si fosse considerato soltanto il televoto, la graduatoria finale sarebbe cambiata. In questa ipotesi Sayf risulterebbe primo con il 26,4% delle preferenze, mentre Sal Da Vinci sarebbe secondo con il 23,6%.

Altre posizioni mostrano variazioni significative: Arisa raccoglierebbe il 19,2% e Ditonellapiaga il 18,9% nel solo televoto. Il duo Fedez e Masini si attesterebbe all’11,9% secondo lo stesso criterio.

Restano attesi i dati ufficiali della Rai sulla ripartizione dei voti e le analisi per fasce demografiche, che consentiranno di verificare la corrispondenza tra televoto e punteggi complessivi.

Premi della critica e riconoscimenti tecnici

In continuità con l’analisi sulla ripartizione dei voti, la giuria e le commissioni tecniche hanno assegnato riconoscimenti specifici per testi, arrangiamenti e interpretazioni.

Il premio della critica Mia Martini è stato conferito a Fulminacci per Stupida Sfortuna. La sala stampa Lucio Dalla e il premio TIM hanno attribuito il riconoscimento a Serena Brancale per Qui Con Me.

Il premio per il migliore testo è andato al duo Fedez e Marco Masini per Male Necessario, mentre il miglior arrangiamento è stato assegnato a Ditonellapiaga per Che Fastidio!.

Contesto della serata: messaggi e ascolti

Dopo l’assegnazione dei riconoscimenti tecnici, la finale ha alternato competizione musicale e interventi a contenuto sociale e politico. Giornalisti e ospiti presenti negli spazi informativi hanno fornito aggiornamenti sugli attacchi in Medio Oriente, richiamando l’attenzione sulla crisi internazionale senza inserire dettagli operativi o militari.

I conduttori e il direttore artistico hanno richiamato la necessità di proteggere i più fragili, sottolineando che la guerra colpisce soprattutto i bambini. Diversi artisti hanno inserito nei propri interventi messaggi di pace e solidarietà, contribuendo a trasformare alcuni momenti della serata in appelli pubblici. La combinazione di informazione e spettacolo ha alimentato il dibattito pubblico sulla tutela dei minori e sulle responsabilità dei media nel raccontare conflitti.

Numeri di ascolto e serata cover

La fase centrale della manifestazione ha registrato un progressivo aumento degli ascolti, confermando l’attenzione del pubblico durante gli appuntamenti serali. La prima serata ha ottenuto uno share del 58%. La seconda serata è salita al 59,5%.

La serata delle cover ha segnato il picco di rapporto con il pubblico. In quella fase lo share ha raggiunto il 65,6% e sono stati registrati circa 10.789.000 spettatori nella parte più lunga e seguita dello spettacolo. Questi dati indicano che le cover sono state il momento più coinvolgente per la maggioranza degli spettatori.

Il risultato ha rafforzato il confronto già avviato tra contenuto di spettacolo e responsabilità editoriale nel racconto dei temi sociali. L’andamento degli ascolti ha inoltre alimentato il dibattito pubblico sulla tutela dei minori e sul ruolo dei media nell’affrontare conflitti.

Reazioni, dediche e annunci sul futuro

All’annuncio del vincitore Sal Da Vinci è apparso visibilmente commosso. Ha dedicato la vittoria al pubblico e alla sua città natale, definendo il premio come un riconoscimento collettivo. Le sue parole hanno sottolineato gratitudine e senso di appartenenza.

Durante la finale gli organizzatori hanno inoltre comunicato che Stefano De Martino assumerà il ruolo di conduttore e di direttore artistico della prossima edizione. L’annuncio indica un orientamento verso un rinnovamento della manifestazione e costituisce il primo elemento concreto sul futuro del format.

Un festival tra musica e responsabilità civile

La serata finale ha ribadito il doppio ruolo del Festival: competizione musicale e spazio pubblico per messaggi collettivi sulla pace, i diritti e la memoria. Numerosi artisti hanno esposto simboli e parole di solidarietà, confermando la funzione della manifestazione come luogo di confronto civile.

La vittoria di Sal Da Vinci ha rappresentato il punto centrale della serata, ma la cerimonia ha messo in luce anche la complessità dei meccanismi di voto e il valore degli altri premi. Riconoscimenti per testo, arrangiamento e critica hanno evidenziato aspetti tecnici e interpretativi meno visibili al grande pubblico. La direzione annunciata dopo la finale suggerisce un orientamento verso un rinnovamento del format, elemento che costituisce il primo dato concreto sul futuro della manifestazione; resteranno da verificare le ricadute su programma e giurie nei prossimi appuntamenti.