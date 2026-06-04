Sebbene manchino ancora diversi mesi alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, i fan del dance show Rai non stanno più nella pelle e vogliono sapere chi saranno i nuovi concorrenti. Ecco chi potrebbero essere i primi tre.

Ballando con le Stelle 2026, chi saranno i concorrenti? Parla Milly Carlucci

“Ballando con le Stelle” è uno dei programma televisivi più amati e seguiti.

C’è grande attesa per la prossima edizione del dance show, col pubblico che non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti. A margine della conferenza stampa di “Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco”, evento che andrà in onda su Rai 1 il 5 giugno, Milly Carlucci ha parlato anche di “Ballando con le Stelle” e sulla difficile ricerca dei nuovi concorrenti, con la linea editoriale del programma che preferisce persone che abbiano ancora molto da raccontare: “non è una regola, ma chi ha fatto i reality, e ce ne sono tanti che ne hanno fatti non solo uno ma più di uno, ha già raccontato se stesso per filo e per segno su un altro palcoscenico, quindi tutto quello che riguarda la scoperta di un personaggio non c’è più, perché l’abbiamo già scoperto attraverso un altro programma.”

Ballando con le Stelle 2026, i primi tre concorrenti: l’annuncio di Milly Carlucci

Milly Carlucci

ha anche fatto i nomi di tre personaggi che potrebbero chissà essere i primi tre concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, ovvero Claudio Santamaria, Massimiliano Gallo e Alessandro Preziosi: “Sono personaggi che ci farebbe piacere portare a Ballando con le Stelle. Sono personaggi in carriera.” La Carlucci ha anche rivelato che “sto corteggiando tantissimi personaggi.

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