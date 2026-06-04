Ita, Eberhart: speriamo accordo con sindacati in prossime settimane

Roma, 4 giu. (askanews) – A Ita Airways con i sindacati sul contratto “siamo in mezzo alle negoziazioni. Abbiamo scambiato delle posizioni, c’è un avvicinamento, speriamo che nelle prossime settimane si possa raggiungere l’accordo”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Ita Airways, Joerg Eberhart a margine del convegno “Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?”, promosso a Roma dall’Enac per la presentazione del Fact Book 2026.Il quadro “è un po imprevedibile.

Noi come azienda direi che abbiamo fatto il nostro: abbiamo fatto delle proposte a 360 gradi, non solo sulle condizioni economiche ma anche sulla lista dei temi welfare che penso sia molto attrattiva. Adesso – ha concluso – aspettiamo un po dall’altra parte”.