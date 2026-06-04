Home > Video > Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le mod... Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione Gabbrielli (esperto Telemedicina) “La medicina non deve adattarsi alla tecnologia ma deve ripensare se stessa in modo da sfruttare al meglio le tecnologie digitali”.... di Adnkronos Pubblicato il 4 Giugno 2026 alle 15:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Gabbrielli (esperto Telemedicina) “La medicina non deve adattarsi alla tecnologia ma deve ripensare se stessa in modo da sfruttare al meglio le tecnologie digitali”. https://www.youtube.com/watch?v=z8lLtARzzHQ