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Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione

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Gabbrielli (esperto Telemedicina) “La medicina non deve adattarsi alla tecnologia ma deve ripensare se stessa in modo da sfruttare al meglio le tecnologie digitali”....

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Gabbrielli (esperto Telemedicina) “La medicina non deve adattarsi alla tecnologia ma deve ripensare se stessa in modo da sfruttare al meglio le tecnologie digitali”.

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