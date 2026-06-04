Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), 'raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’

Raccogliere il vetro abbandonato nell’ambiente “è un gesto molto potente, che lascia un segno tangibile sulle aree che vengono ripulite. Educa le persone e ha una forza trainante verso una comunità, che sempre più deve prendersi cura di questa meravigliosa terra. Una terra che vogliamo lascia...

Raccogliere il vetro abbandonato nell’ambiente “è un gesto molto potente, che lascia un segno tangibile sulle aree che vengono ripulite. Educa le persone e ha una forza trainante verso una comunità, che sempre più deve prendersi cura di questa meravigliosa terra. Una terra che vogliamo lasciare ancora più bella e intatta alle generazioni future”.

Così Marta Battaglia, Presidente di Legambiente Sardegna, commentando il rilancio della campagna di Ichnusa “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. L’associazione ambientalista è accanto al birrificio sardo che, ancora una volta, si fa portatore di un messaggio senza filtri: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più nell’ambiente.

https://www.youtube.com/watch?v=IdHodXy-K38