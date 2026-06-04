Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), 'raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’

Raccogliere il vetro abbandonato nell’ambiente “è un gesto molto potente, che lascia un segno tangibile sulle aree che vengono ripulite. Educa le persone e ha una forza trainante verso una comunità, che sempre più deve prendersi cura di questa meravigliosa terra. Una terra che vogliamo lasciare ancora più bella e intatta alle generazioni future”.
Così Marta Battaglia, Presidente di Legambiente Sardegna, commentando il rilancio della campagna di Ichnusa “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. L’associazione ambientalista è accanto al birrificio sardo che, ancora una volta, si fa portatore di un messaggio senza filtri: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più nell’ambiente.
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