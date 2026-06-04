Ambiente: Gregorini (Urban Center), ‘orgogliosi di sostenere l’impegno di Ichnusa’

“Per noi è un grande orgoglio e un immenso piacere collaborare anche quest’anno con Ichnusa. Rispettiamo l'impegno che il birrificio promuove, oltre che per l'ambiente, anche per gli artisti e i creativi del nostro territorio”. Sono le parole di Daniele Gregorini, Direttore Artistico di Urban...

“Per noi è un grande orgoglio e un immenso piacere collaborare anche quest’anno con Ichnusa. Rispettiamo l’impegno che il birrificio promuove, oltre che per l’ambiente, anche per gli artisti e i creativi del nostro territorio”. Sono le parole di Daniele Gregorini, Direttore Artistico di Urban Center, l’organizzazione no profit con sede a Cagliari che anche quest’anno collabora con Ichnusa al rilancio della campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”.

Per questa edizione, le creatività degli artisti sardi Marinetti, Sardomuto e Stella Ziantoni sono state trasformate in affissioni pubbliche, posizionate nei principali luoghi di mobilità e socialità dell’isola, per ricordare a chi le guarda che ogni gesto può contribuire a preservare la bellezza della Sardegna o, al contrario, comprometterne l’equilibrio.

https://www.youtube.com/watch?v=TkgpcUVOLzA