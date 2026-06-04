Addio al fratello del noto giornalista e direttore di Libero: si è spento ieri dopo una lunga malattia.

Un gravissimo lutto ha colpito il noto giornalista e direttore di Libero Alessandro Sallusti: è morto il fratello Maurizio all’età di 71 anni dopo una lunga malattia.

Grave lutto per Alessandro Sallusti: è morto il fratello Maurizio

Maurizio Sallusti, di anni 71 e fratello del noto giornalista e già direttore de Il Giornale e ora direttore di Libero Alessandro Sallusti, e papà di Giovanni, è morto ieri, 3 giugno 2026, dopo una lunga malattia.

Era primario di Chirurgia d’urgenza al Policlinico di Milano, dove era entrato come giovane medico borsista per poi costruirsi una carriera lunga oltre 40 anni. A lui è attribuita questa frase: “Il medico è anche un umanista, non solo uno scienziato.”

Addio a Maurizio Sallusti, fratello di Alessandro: la carriera

Si è spento all’età di 71 anni dopo una lunga malattia Maurizio Sallusti, fratello di Alessandro e papà di Giovanni.

Dal 1982 sino al 2017 è stato dirigente medico in Chirurgia d’urgenza al Policlinico di Milano, per poi diventare primario sino alla pensione. Da primario del Policlinico ha affrontato anche il difficilissimo periodo della pandemia da Covid, dopo il quale ha deciso di andare in pensione per dedicarsi a fare il nonno dei due figli di Giovanni, con quali cercava di passare più tempo possibile.