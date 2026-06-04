Dietro alcune vicende di cronaca emergono, con il passare delle indagini, realtà familiari segnate da fragilità profonde, omissioni e presunte responsabilità che finiscono inevitabilmente al vaglio della magistratura. Quando a essere coinvolti sono dei minori, ogni elemento acquisisce un’importanza particolare, soprattutto se a raccontare la quotidianità sono messaggi, fotografie e conversazioni custodite nei telefoni cellulari.

La piccola Beatrice e il quadro familiare ricostruito dagli investigatori

È proprio attraverso questo materiale che gli inquirenti avrebbero cercato di ricostruire gli ultimi mesi di vita della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera. Dalle carte dell’inchiesta emergerebbe una situazione familiare descritta come particolarmente complessa, che ha portato all’arresto della madre, Emanuela Aiello, e del suo compagno, Emanuel Iannuzzi, entrambi indagati con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima, come riportato da TheSocialPost.

Tra gli aspetti più significativi emersi dagli accertamenti figura il ruolo della sorella maggiore, che all’epoca aveva soltanto nove anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata spesso lei a occuparsi delle due sorelline più piccole durante le assenze della madre. Le comunicazioni analizzate mostrerebbero una bambina impegnata in compiti normalmente affidati a un adulto, tra richieste di aiuto, aggiornamenti sulle condizioni delle sorelle e continui tentativi di contattare la madre per informarla di quanto accadeva in casa.

Secondo quanto riportato nella richiesta di misura cautelare, in alcuni periodi le tre minori sarebbero rimaste sole per diverse ore e, in determinate circostanze, anche per tempi più lunghi. Si tratta di uno degli elementi centrali dell’indagine coordinata dalla Procura.

La chat e le prove raccolte dalla Procura

Le attività investigative hanno consentito di acquisire un ampio materiale documentale composto da fotografie, registrazioni audio e chat, elementi che, secondo l’accusa, contribuirebbero a delineare un contesto caratterizzato da presunti maltrattamenti e da una gestione inadeguata delle esigenze delle minori. Particolare attenzione è stata rivolta alle immagini finite agli atti, nelle quali la piccola Beatrice apparirebbe con segni e lesioni in diverse parti del corpo. Proprio queste fotografie sono considerate dagli investigatori tra gli elementi più rilevanti per la ricostruzione della vicenda. La morte della bambina, avvenuta nel mese di febbraio, ha dato impulso a un’approfondita attività investigativa culminata con l’emissione delle misure cautelari nei confronti della madre e del compagno. Durante l’interrogatorio di garanzia, Emanuela Aiello avrebbe ammesso di aver lasciato in alcune occasioni le figlie da sole mentre si trovava con il partner. La donna avrebbe inoltre riferito problematiche legate al consumo di alcol e sostanze stupefacenti sviluppatesi nel corso della relazione. Allo stesso tempo ha respinto le accuse di violenza nei confronti della figlia, sostenendo di non aver mai assistito ad aggressioni contro la bambina. Secondo quanto riportato negli atti, la visione di alcune fotografie raccolte durante le indagini avrebbe provocato una forte reazione emotiva, portandola successivamente a interrompere l’interrogatorio.

La chat sulla piccola Beatrice al centro dell’inchiesta

Tra gli elementi ritenuti più significativi dagli investigatori figurano anche i messaggi e le registrazioni vocali scambiati tra gli adulti e le minori. Secondo la Procura, tali contenuti documenterebbero il clima esistente all’interno del nucleo familiare e mostrerebbero, in alcuni casi, atteggiamenti offensivi e denigratori rivolti alle bambine. Audio, conversazioni e messaggi sono stati acquisiti agli atti e inseriti nella documentazione trasmessa al giudice per le indagini preliminari. Per gli inquirenti rappresentano uno dei tasselli fondamentali utilizzati per ricostruire il contesto nel quale vivevano le tre sorelle. Mentre l’inchiesta prosegue per chiarire responsabilità e dinamiche della vicenda, particolare attenzione è stata riservata alle altre due minori coinvolte. Le sorelline di Beatrice sono state affidate a una struttura protetta, dove si trovano attualmente sotto tutela. Sul piano giudiziario il procedimento resta nelle fasi preliminari e saranno gli ulteriori accertamenti a definire con precisione i contorni della vicenda. Resta, per il momento, il quadro delineato dagli investigatori, che descrive una situazione familiare al centro di una delle più delicate inchieste aperte negli ultimi mesi nel territorio ligure. Intanto la morte della piccola Beatrice continua a suscitare profonda commozione, mentre la comunità di Bordighera e l’opinione pubblica attendono che venga fatta piena luce su una storia che ha profondamente colpito il Paese.