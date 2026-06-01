Trasferimento penitenziario e nuovi accertamenti dopo la morte della piccola Beatrice

Emanuel Iannuzzi è stato trasferito dal carcere di Valle Armea a Genova Pontedecimo e posto in isolamento per motivi di sicurezza. Mercoledì 3 giugno si terranno gli interrogatori di convalida per lui e per la madre della piccola Beatrice, mentre la Procura ha riqualificato le accuse in maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.

Il quadro giudiziario intorno alla morte della piccola Beatrice, 2 anni, è caratterizzato da sviluppi recenti sul piano penitenziario e processuale. Emanuel Iannuzzi, ritenuto responsabile dei maltrattamenti che hanno portato al decesso della bambina, è stato trasferito dal carcere di Valle Armea a quello di Genova Pontedecimo e collocato in regime di isolamento.

Il provvedimento non è frutto di una scelta casuale: nelle stesse strutture erano presenti persone la cui convivenza con Iannuzzi sarebbe risultata problematicissima per la gestione della sicurezza e per il regolare svolgimento delle indagini, con il rischio di contatti indesiderati o di tensioni tra detenuti.

Perché è stato deciso il trasferimento

La direzione del sistema penitenziario ha motivato il trasferimento segnalando la incompatibilità ambientale emersa nella struttura di Sanremo. Nel carcere di Valle Armea infatti si trovava anche il padre naturale delle figlie di Beatrice, Maurizio Rao, che ha incaricato un legale di presentare una denuncia per omissione di soccorso nei confronti di Iannuzzi.

La presenza contemporanea di Rao e di Iannuzzi avrebbe potuto determinare contatti e tensioni difficili da gestire.

Ulteriori elementi di rischio all’interno della struttura

Oltre alla presenza di Rao, che ha espresso pubblicamente il proprio dolore e la preoccupazione per le tre figlie con cui non ha rapporti da mesi, le autorità penitenziarie hanno considerato anche un altro fattore: il padre di Iannuzzi era stato arrestato nello stesso giorno per un reato diverso e rinchiuso nello stesso istituto, a seguito della scoperta di un quantitativo di esplosivo (due chili di tritolo con miccia) rinvenuto nella cantina durante la perquisizione.

Questa coincidenza di fatti ha reso inevitabile lo spostamento del 42enne per evitare rischi gestionali e di sicurezza.

La situazione processuale: interrogatori e imputazioni

Sul fronte giudiziario, la Procura di Imperia ha aggiornato la contestazione a carico dei due indagati coinvolti nella vicenda. Inizialmente formulata come omicidio preterintenzionale in concorso, l’accusa è stata riformulata in maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina, con un aggravamento delle pene potenziali.

Per chiarire i profili di responsabilità, sono stati fissati per mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell’arresto: alle ore 12 è prevista l’audizione di Emanuel Iannuzzi, assistito dagli avvocati Maria Gioffré e Cristian Urbini, seguita dall’interrogatorio di convalida della madre della bimba, Emanuela Aiello, difesa dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni. Aiello, 43 anni, si trova in carcere dal 9 febbraio.

Implicazioni della riqualificazione dell’accusa

Il procuratore di Imperia ha chiarito che, mentre l’omicidio preterintenzionale prevede una pena compresa tra 10 e 18 anni, il reato di maltrattamenti aggravati con le circostanze contestate può comportare una condanna fra i 12 e i 24 anni. Questo cambiamento riflette la lettura della Procura sugli elementi emersi durante le indagini e sul ruolo attribuito a ciascun indagato nella catena degli eventi.

La posizione del padre e il contesto familiare

Il padre naturale, Maurizio Rao, detenuto in altra causa, è apparso profondamente provato dalla notizia della morte della figlia. Tramite il suo legale, Rao ha dichiarato di non avere contatti con le figlie da circa otto mesi e di voler disperatamente ristabilire un colloquio, anche telefonico, con loro. Secondo la sua difesa, i rapporti tra la famiglia paterna e la madre delle bambine si erano progressivamente interrotti dopo l’allontanamento di Rao dall’abitazione.

Gli avvocati della famiglia paterna sostengono inoltre che i parenti non fossero informati della reale condizione dell’abitazione dove vivevano le bambine e che, fino alla morte di Beatrice, nessuno avesse avuto modo di vedere lo stato igienico-sanitario segnalato dagli inquirenti.

Domande aperte e prossime tappe

Con il trasferimento a Genova e la fissazione degli interrogatori, le prossime ore saranno decisive per chiarire ruoli e responsabilità. Le audizioni davanti al giudice per le indagini preliminari e i successivi atti istruttori mireranno a ricostruire la dinamica degli eventi e a definire il percorso processuale per i soggetti coinvolti. Nel frattempo, la vicenda continua a suscitare attenzione sulle condizioni di protezione dei minori e sulla gestione delle relazioni familiari in situazione di conflitto.