Sanità: Razza (FdI), “Strategia eu per portare 1 milione di professionisti nel settore”

“L’Ocse aveva parlato di oltre 1 milione di professionisti sanitari che mancano in Europa, con una prognosi fino a 4 milioni con i prepensionamenti nei prossimi anni. Il Parlamento Europeo ha voluto esprimere una posizione alla Commissione, chiedendo una strategia europea per crescere di 1 milio...

“L’Ocse aveva parlato di oltre 1 milione di professionisti sanitari che mancano in Europa, con una prognosi fino a 4 milioni con i prepensionamenti nei prossimi anni. Il Parlamento Europeo ha voluto esprimere una posizione alla Commissione, chiedendo una strategia europea per crescere di 1 milione di professionisti entro il prossimo quadro finanziario pluriennale, ha chiesto maggiori investimenti in formazione formazione da parte del sistema universitario.

Ha chiesto un rafforzamento delle nuove tecnologie, come la telemedicina, l’intelligenza artificiale, tenuto conto però che nelle professioni mediche è indispensabile il valore della persona umana”. Queste le parole dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Ruggero Razza, relatore del progetto di relazione sul piano UE per la crisi del personale sanitario.

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