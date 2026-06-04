I Metallica a Bologna suonano la cover di "Ken il guerriero"

“Chissà cosa suoneranno stasera i Metallica” si sono chiesti in molti ieri sera alla Stadio Dall’Ara di Bologna per l’unica data italiana della band di James Hetfield e compagni. Come da tradizione, nel corso della serata, il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Robert Trujillo dedicano ...

“Chissà cosa suoneranno stasera i Metallica” si sono chiesti in molti ieri sera alla Stadio Dall’Ara di Bologna per l’unica data italiana della band di James Hetfield e compagni.

Come da tradizione, nel corso della serata, il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Robert Trujillo dedicano una cover di una canzone tipica del Paese in cui si esibiscono.

E a sorpresa, stavolta i due hanno intonato la sigla italiana del cartone animato giapponese ‘Ken il guerriero’, composta da Claudio Maioli nel 1986.

“Stasera – ha detto dal palco Trujillo – vogliamo rendere omaggio a un guerriero leggendario. Lo conoscete, ha sette cicatrici sul petto. Se siete cresciuti guardando la tv sapete che è un guerriero che spacca”.

Due anni fa, all’Ippodromo La Maura di Milano la cover scelta dal quartetto di San Francisco era stata ‘Acida’ dei Prozac+.

https://www.youtube.com/shorts/AlrD5kEY-kU