Il volto di Vasco Rossi conquista i muri delle città italiane

Milano, 4 giu. (askanews) – Il volto di Vasco Rossi è apparso in moltissime città italiane, da Milano a Roma, da Bologna a Napoli, con segnalazioni arrivate da oltre venti località, attirando l’attenzione di migliaia di fan e curiosi.L’iniziativa diffusa compare mentre il tour 2026 entra nel vivo, dopo la data zero di Rimini, e si prepara a fare tappa a Ferrara, dove il 5 e 6 giugno sono attesi 120mila spettatori al Parco Urbano G.

Bassani.Nessuna comunicazione ha accompagnato la comparsa delle immagini, il che ha naturalmente alimentato le interpretazioni più varie da parte del pubblico.L’ipotesi è che possa trattarsi di qualche imminente novità, e ora l’attenzione si sposa su Ferrara, dove potrebbero arrivare ulteriori dettagli.